Japon :  une batterie qui dure 13 ans sans lithium 

Elle ne contient ni lithium, ni cobalt, ni cuivre, mais pourrait bien bouleverser le marché des batteries portables. La Na Plus power bank, conçue par le fabricant japonais Elecom, mise sur une technologie encore marginale : le sodium-ion. Résultat ? Une autonomie annoncée sur 13 ans, jusqu’à 5 000 cycles de charge, et un tarif contenu. L’ère du lithium-roi vacille doucement.

Plus sûre, plus stable… mais un peu plus lourde

Proposée à environ 67 € au Japon, la Na Plus affiche une capacité de 9 000 mAh pour 350 g. Elle délivre jusqu’à 45 W via USB-C, de quoi recharger smartphones, tablettes et petits ordinateurs. Son design sobre, disponible en noir ou en gris clair, cache surtout une durabilité bluffante : 5 000 recharges complètes — contre à peine 1 000 pour les meilleures lithium-ion — sans perte majeure de performance. Mais cette longévité a un prix : celui du poids. À capacité équivalente, la Na Plus est nettement plus lourde qu’une batterie lithium, car la technologie sodium-ion offre une densité énergétique moindre. Pour stocker la même énergie, il faut plus de matière.

Sodium : le nouvel or blanc ?

Le sodium, bien plus abondant que le lithium, présente un double avantage : sa disponibilité mondiale réduit les tensions sur les chaînes d’approvisionnement, et son profil chimique le rend moins instable. Résultat : moins de risques de surchauffe, de gonflement ou d’incendie. Autre détail de taille, ces batteries peuvent être expédiées entièrement déchargées (à zéro volt), limitant les risques d’explosion lors du transport. Si leur rendement énergétique reste inférieur, les batteries sodium-ion pourraient séduire les fabricants soucieux d’écologie et de sécurité. Pour le grand public, elles ouvrent une voie alternative, plus durable et moins gourmande en ressources critiques. Encore un peu encombrantes, certes. Mais déjà très prometteuses. La Na Plus est peut-être le premier signe visible d’un tournant technologique silencieux — et potentiellement salutaire.