James Cameron dévoile les premières images d’« Avatar: Fire and Ash » au CinemaCon

Le troisième volet très attendu de la saga Avatar s’est offert une première exposition publique ce 3 avril, lors du CinemaCon à Las Vegas. James Cameron, intervenant depuis la Nouvelle-Zélande via un message vidéo, a présenté des extraits spectaculaires du film, accompagné de révélations sur la durée record de cette suite et l’introduction d’un nouveau peuple antagoniste. Prévu pour décembre 2025, Avatar: Fire and Ash s’annonce comme un tournant plus sombre et plus ambitieux dans l’univers de Pandora.

Un nouvel ennemi et une immersion plus longue dans Pandora

Dans ce nouveau chapitre, Jake Sully et Neytiri font face à une double menace : les envahisseurs humains toujours présents, et un nouveau clan de Na’vi baptisé « le Peuple des cendres », reconnaissable à ses coiffes rouges et à ses flèches enflammées. Ces séquences, mêlant volcans géants et vaisseaux aériens en bois, témoignent d’une richesse visuelle renouvelée. Selon James Cameron, ce film sera encore plus long que La Voie de l’eau, qui durait déjà plus de trois heures. Deux suites supplémentaires sont d’ores et déjà prévues pour 2029 et 2031, prolongeant une saga qui a déjà généré plus de cinq milliards de dollars au box-office mondial.

Malgré la discrétion habituelle autour de la postproduction de ses films, Cameron a laissé entendre que Fire and Ash marquera un tournant émotionnel dans la série, avec des enjeux plus personnels pour ses personnages principaux. L’ambition technique reste intacte, mais c’est aussi la narration, plus mature et politique, qui devrait porter ce troisième opus au-delà du simple divertissement visuel.