Jamel Debbouze : « L’argent peut bousiller une famille », confidences sur la célébrité et ses conséquences

Alors qu’il assure la promotion du film Mercato, en salles le 19 février, Jamel Debbouze s’est confié au Parisien sur les répercussions de la célébrité et de l’argent sur sa vie personnelle. L’humoriste et acteur a admis que sa réussite avait profondément changé le regard de son entourage, créant des tensions et des ruptures douloureuses. « L’argent peut bousiller une famille », déclare-t-il, évoquant des relations devenues compliquées à mesure que son succès grandissait.

Loin de se limiter à son propre parcours, il établit un parallèle avec certains sportifs, comme Hatem Ben Arfa, qui ont connu des difficultés similaires. « Quand tu gagnes de l’argent, tu deviens quelqu’un d’autre aux yeux des gens. Personne n’est préparé à arriver au sommet, à être assailli par la presse, par les fans, par les sponsors », explique-t-il, conscient des pièges de la notoriété.

Concernant le football, thème central de Mercato, il reconnaît que l’argent joue un rôle ambivalent. « L’argent pervertit et, en même temps, il permet d’avoir des équipes extraordinaires, des stades magnifiques, des matchs merveilleusement filmés », admet-il. Il cite notamment l’époque où Messi, Neymar et Mbappé évoluaient ensemble au PSG comme un moment où « on voyait triple ».

Père de deux enfants, Léon et Lila, Jamel Debbouze garde un regard lucide sur leur avenir. Son fils aîné joue actuellement avec les U17 du PSG et rêve de devenir footballeur professionnel. Avec humour, l’acteur confie qu’il prendrait « 30 % de ses revenus » s’il venait à percer, tout en louant les valeurs du sport : « la solidarité, le dépassement de soi, le collectif ».

Malgré les épreuves, il affirme avoir trouvé un équilibre grâce à sa famille, et notamment Mélissa Theuriau, son épouse depuis 18 ans. « Aujourd’hui, je suis un artiste épanoui, j’ai la chance d’être marié à une femme qui me transcende, me porte, m’élève », conclut-il avec émotion.