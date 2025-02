H&M dévoile une collection exclusive inspirée de The White Lotus

La célèbre marque de mode H&M collabore avec Alex Bovard, la créatrice de costumes de la série The White Lotus, pour lancer une collection inédite puisant son inspiration dans l’univers de la série à succès.

Composée de 25 pièces à la fois élégantes et confortables, cette collection capture l’essence des complexes hôteliers haut de gamme et l’ambiance ensoleillée des vacances. Avec leurs teintes éclatantes et leurs coupes audacieuses, ces créations sont idéales pour des moments de détente à la plage ou au bord de la piscine.

La gamme comprend une variété de vêtements, allant des robes longues et courtes aux jupes, chemises et maillots de bain, accompagnés d’accessoires raffinés tels que des chapeaux, sacs et lunettes de soleil.

Disponible à partir du 20 février 2025, la collection sera proposée dans les magasins H&M de Dubaï, Mall of the Emirates, The Avenues Mall, Red Sea Mall et Doha Festival City, ainsi que sur les boutiques en ligne du Koweït, de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Qatar.