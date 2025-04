Hautes-Pyrénées : un alpiniste et un policier trouvent la mort lors d’un hélitreuillage 

Ce qui devait être une mission de sauvetage s’est transformé en tragédie. Lundi 7 avril, dans les Hautes-Pyrénées, un alpiniste en détresse et un policier secouriste de la CRS Montagne ont trouvé la mort lors d’une opération d’hélitreuillage sur les pentes abruptes du pic de Campbieil, sur la commune d’Aragnouet.

Une intervention qui vire au drame

Il était environ 17 h 30 quand le drame s’est noué. Les secours intervenaient pour venir en aide à deux alpinistes en difficulté. L’un des agents de la CRS 29 de Lannemezan était parvenu à secourir l’un d’eux. Mais alors que le second policier et le second alpiniste étaient en cours d’évacuation par hélicoptère, tous deux ont dévissé et ont été précipités dans le vide. Le choc est immense dans les rangs de la police. Ce mardi matin, la Police nationale a rendu hommage à son collègue disparu sur le réseau social X : « Ce drame rappelle avec force le courage et l’abnégation de nos policiers secouristes qui, chaque jour, risquent leur vie pour porter assistance en terrain périlleux. » Le message, accompagné de condoléances aux proches des deux victimes, a été republié par le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, visiblement touché par le drame.

Une série noire en montagne

Ce terrible accident survient au lendemain d’un autre drame, cette fois dans le Maine-et-Loire, où un jeune grimpeur est décédé après un éboulement survenu sur le site d’escalade du Rocher du Manis. Deux pompiers avaient été blessés, l’un d’eux grièvement. En quelques heures, la montagne a rappelé sa cruauté, même envers ceux qui y montent pour sauver des vies. À Campbieil comme ailleurs, les secours en haute montagne interviennent souvent dans des conditions extrêmes, avec un courage qui force le respect. Cette fois, l’alpiniste et le policier sont tombés ensemble, unis dans le pire.