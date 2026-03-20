Impensable ! Un officier dévoile par erreur la positions du porte-avions Charles-de-Gaulle avec son application de running

Un incident assez incroyable impliquant un officier de la marine nationale française a eu lieu en pleine guerre au Moyen-Orient. Un jeune officier a, sans le vouloir, rendu publique la position du porte-avions Charles-de-Gaulle en enregistrant une séance de course à pied via l’application Strava.

Alors que le bâtiment évoluait dans une zone stratégique en Méditerranée orientale dans le cadre d’une mission en lien avec les tensions autour de l’Iran, la publication de ces données a brièvement permis de situer précisément le navire.

Une localisation révélée en Méditerranée orientale

Les données issues de cette activité sportive indiquaient que le porte-avions se trouvait au nord-ouest de Chypre, à environ 10 kilomètres des côtes turques. Ce type d’information est habituellement classifié, la position d’un porte-avions constituant un élément stratégique majeur pour les opérations militaires.

L’activité enregistrée correspondait à un parcours de sept kilomètres effectué en trente-cinq minutes. Comme souvent avec ce type d’application, les données incluaient des éléments précis tels que la distance, la vitesse ou encore la trajectoire GPS, autant d’indications exploitables par des tiers.

Les autorités militaires françaises reconnaissent une erreur

Interrogé par Le Monde, l’état-major des armées a reconnu que cette pratique ne respectait pas les directives en vigueur. Le porte-parole, le capitaine Julien Morel, a indiqué que des mesures adaptées seraient mises en place afin de prévenir toute récidive. Les applications de suivi sportif ont déjà été identifiées comme des vecteurs potentiels de fuite d’informations sensibles, notamment dans des zones de conflit.

Les précédents des « StravaLeaks » et la question de la sécurité

Cette gaffe n’est pas un cas isolé. En 2024, des membres de dispositifs de sécurité entourant des dirigeants tels qu’Emmanuel Macron ou Vladimir Poutine avaient publié leur localisation sur Strava.

Ces publications avaient permis à des internautes de retracer certains déplacements et d’identifier des lieux fréquentés par ces personnalités, y compris des résidences de vacances. Des experts en cybersécurité avaient alors alerté sur la nécessité de mieux encadrer l’usage des objets connectés dans les environnements sensibles.

L’application Strava s’est imposée comme un outil de référence pour le suivi des activités physiques. Accessible sur smartphone, elle permet d’enregistrer des disciplines variées comme la course à pied, le cyclisme ou la marche, en s’appuyant sur la géolocalisation.

Chaque séance fournit des données détaillées incluant la distance parcourue, la vitesse moyenne, le dénivelé et les calories dépensées. Mais au-delà de ces fonctionnalités, Strava intègre également une dimension sociale. Les utilisateurs peuvent partager leurs performances, suivre d’autres profils et interagir au sein d’une communauté mondiale.

Cette logique de partage, combinée à la popularité croissante de l’application, pose néanmoins des questions en matière de confidentialité. La visualisation des trajectoires GPS peut, dans certains cas, révéler des informations sensibles, en particulier lorsque les paramètres de confidentialité ne sont pas correctement configurés.

Les dangers de l’ère des technologies connectées

Cette bourde met en avant la problématique liée à l’usage des technologies grand public dans des contextes professionnels à haute sensibilité. Les armées, comme d’autres institutions, doivent désormais composer avec des outils numériques omniprésents qui, mal utilisés, peuvent devenir des sources de vulnérabilité. La formation et la sensibilisation des personnels restent les leviers les plus efficaces pour limiter ces risques.