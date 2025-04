Le gouvernement fédéral somalien mène une frappe aérienne contre l’État islamique

Le gouvernement fédéral somalien, en collaboration avec le commandement militaire américain en Afrique (Africom), a mené mercredi une frappe aérienne ciblant des membres de l’organisation État islamique (Daech) dans l’État semi-autonome de Puntland, au nord de la Somalie.Selon l’Agence de presse somalienne (SONA), l’attaque a entraîné la mort de plusieurs combattants de l’organisation sans faire de victimes civiles. Le communiqué officiel indique que la frappe visait un rassemblement des milices Daech au sud-est de Bosaso, où les membres du groupe tentaient de réorganiser leurs rangs.Cette opération fait partie des efforts militaires soutenus par l’État de Puntland pour éliminer les milices de Daech dans la région.

Le gouvernement somalien, soutenu par ses partenaires internationaux, intensifie ses campagnes contre les milices extrémistes comme Daech et Al-Shabaab.Le communiqué souligne que cette opération fait partie d’une stratégie plus large visant à éradiquer les menaces terroristes et à empêcher les organisations extrémistes de se réorganiser et de menacer la sécurité du pays et de la région.Des frappes aériennes dans un contexte de lutte contre le terrorismeLe nombre de combattants de Daech en Somalie est estimé entre 700 et 1500 dans les montagnes de Puntland, bien moins nombreux que les membres de Al-Shabaab, un groupe lié à Al-Qaïda, qui contrôle de larges territoires du sud et du centre de la Somalie.La gouvernance de Puntland a exprimé son besoin de soutien international accru pour lutter contre Daech. Bien que l’organisation soit relativement petite par rapport à Al-Shabaab, elle a récemment renforcé sa présence en Puntland.

Le site de la frappe aérienne a été identifié par Africom comme étant situé au sud-est de Bosaso, dans l’État de Puntland.Cette dernière frappe fait suite à une opération similaire menée il y a deux jours, qualifiée par Africom de complément à une initiative plus large de lutte contre le terrorisme en Somalie.

De plus, des frappes aériennes américaines avaient eu lieu en février dernier, au cours desquelles des figures clés de Daech auraient été tuées, bien que les autorités de Puntland n’aient pas donné plus de détails.Conflit avec Al-ShabaabDans un autre incident, l’armée somalienne a annoncé avoir repoussé une attaque menée par Al-Shabaab dans les régions de Sabayd et Anole dans la province de Shabelle du Sud, tuant au moins 30 combattants. Le porte-parole du ministère de la Défense, Sheikh Abubakar Mohamed, a précisé que les forces gouvernementales étaient en alerte maximale et ont réussi à contrer l’attaque de l’organisation terroriste. Par ailleurs, une frappe aérienne a ciblé des positions de Al-Shabaab dans la même région, tuant 40 combattants supplémentaires.