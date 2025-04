Gard : un policier blessé lors d’une violente attaque, un homme placé en garde à vue

Un policier a été blessé après avoir été attaqué au couteau lors d’une intervention à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, le jeudi 10 avril 2025. L’individu, un homme de 45 ans souffrant de troubles psychiatriques, a été interpellé après avoir menacé un soignant et les policiers venus en renfort. Après avoir proféré des menaces de mort et blessé le policier à la joue, à l’épaule et au bras, l’homme a été maîtrisé et placé sous garde à vue.

Un contexte de crise psychiatrique et de violence envers les forces de l’ordre

L’agression a eu lieu après une intervention policière suite à des menaces de mort proférées par l’homme contre un soignant venu l’hospitaliser. Ce dernier, en rupture de soins psychiatriques, a réagi violemment à l’arrivée des forces de l’ordre, saisissant un couteau et blessant un policier de manière grave, mais sans que ses jours ne soient en danger. L’agresseur, qui a ensuite été interné en psychiatrie, doit maintenant être présenté à un juge d’instruction à Nîmes. Cette attaque survient dans un contexte de violences accrues contre les forces de l’ordre en France, où la demande d’une réponse pénale plus sévère se fait de plus en plus pressante.