Foxconn réalise ses revenus trimestriels les plus élevés grâce à l’intelligence artificielle

La société taïwanaise Foxconn, plus grand fabricant sous contrat d’électronique au monde, a enregistré ses revenus trimestriels les plus élevés de son histoire au premier trimestre de l’année, portée par une forte demande pour les produits liés à l’intelligence artificielle. Toutefois, l’entreprise a averti qu’elle devait suivre de près l’évolution de la situation politique mondiale.

Foxconn, principal assembleur des iPhone pour le compte d’Apple, a annoncé samedi dans un communiqué que son chiffre d’affaires avait bondi de 24,2 % en glissement annuel pour atteindre 1 640 milliards de dollars taïwanais (environ 49,5 milliards de dollars américains), un résultat légèrement inférieur aux 1 680 milliards anticipés par SmartEstimate, un service du London Stock Exchange Group qui privilégie les prévisions des analystes les plus fiables.

Les revenus du mois de mars ont, eux aussi, atteint un record pour cette période, en augmentant de 23,4 % en un an pour atteindre 552,1 milliards de dollars taïwanais.

Foxconn a déclaré s’attendre à une croissance au deuxième trimestre par rapport aux trois mois précédents et à la même période de l’an passé. Elle a néanmoins souligné que « l’impact des conditions politiques et économiques mondiales en constante évolution devra être surveillé de manière rigoureuse et continue ».

La semaine dernière, le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane supplémentaires de 34 % sur les produits chinois, portant à 54 % le total des nouvelles taxes douanières imposées cette année.

La ville de Zhengzhou en Chine abrite la plus grande usine de production d’iPhone au monde, exploitée par Foxconn. Trump a également imposé 32 % de droits de douane sur les produits en provenance de Taïwan, bien que la majorité des usines de Foxconn soient situées à l’étranger.

Officiellement connue sous le nom de Hon Hai Precision Industry, l’entreprise ne publie pas de prévisions chiffrées. Ses résultats financiers complets pour le premier trimestre seront annoncés le 14 mai.

En 2023, les actions de Foxconn ont bondi de 76 %, surpassant largement l’indice taïwanais qui a progressé de 28,5 %. Cependant, elles ont chuté de 17 % depuis le début de cette année, en raison des pressions pesant sur le secteur technologique, notamment à cause des politiques commerciales imprévisibles de l’administration Trump