Festival d’Avignon : une nuit en hommage à Gisèle Pelicot, symbole de résistance

Le 18 juillet prochain, le Festival d’Avignon rendra un hommage exceptionnel à Gisèle Pelicot, devenue l’un des visages les plus marquants de la lutte contre les violences sexuelles. Un an après le procès retentissant des viols de Mazan, cette soirée spéciale s’inscrira dans la programmation officielle de la 79e édition du festival, qui se tiendra du 5 au 26 juillet 2025.

Un hommage théâtral à une parole qui a brisé le silence

Conçu par le metteur en scène suisse Milo Rau et la dramaturge Servane Dècle, l’événement prendra la forme d’une lecture publique autour des archives du procès qui a bouleversé l’opinion. Ce soir-là, dans la Cour d’honneur du Palais des papes, des comédiennes du Burgtheater de Vienne liront des extraits de témoignages, de plaidoiries et d’interventions du procès de Gisèle Pelicot, qui avait dénoncé les agressions sexuelles organisées par son ex-mari à Mazan, dans le Vaucluse. L’initiative, révélée par France Inter le 2 avril, a été pensée en collaboration avec les avocats de la victime, des associations féministes, des experts judiciaires et des témoins de l’affaire.

Pour Tiago Rodrigues, directeur du Festival d’Avignon, il s’agissait de ne pas “laisser le silence s’installer” autour d’un procès qui, selon lui, “a bouleversé le monde entier”. Il a rappelé au micro de France Bleu Vaucluse que cette soirée vise à “soutenir une démarche courageuse” et à “faire changer la honte de camp”. Le festival entend ainsi affirmer sa responsabilité artistique et sociétale, en offrant un espace public à la mémoire de cette affaire devenue emblématique.

Une édition engagée, tournée vers le dialogue et la diversité

Cette 79e édition s’inscrit dans une dynamique d’ouverture culturelle et politique. Comme l’a annoncé Tiago Rodrigues lors de la présentation de la programmation le 2 avril à la FabricA d’Avignon, la langue arabe est invitée d’honneur cette année. Environ un tiers des 42 spectacles programmés seront en arabe, dont une création autour d’Oum Kalthoum, et une adaptation du roman Petit pays de Gaël Faye avec une troupe rwandaise.

Le festival poursuit également ses engagements en faveur de la parité et de la lutte contre les violences sexistes. Après avoir accueilli en 2023 les spectacles percutants de Carla Bianchi et Mathilde Meunier, la programmation 2025 comptera à nouveau autant de femmes que d’hommes à la mise en scène, avec quatre collectifs mixtes.