MONDE États-Unis

Los Angeles : duel démocrate confirmé pour la mairie en novembre

9 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Radouan Kourak

Nithya Raman affrontera Karen Bass au second tour des municipales, écartant le candidat républicain soutenu par Trump.

Los Angeles : duel démocrate confirmé pour la mairie en novembre
Los Angeles : duel démocrate confirmé pour la mairie en novembre

La maire sortante de Los Angeles Karen Bass affrontera en novembre la conseillère municipale Nithya Raman lors du second tour des élections municipales. Selon les derniers comptages publiés lundi soir par le comté de Los Angeles, portant sur 92% des bulletins dépouillés, la candidate de gauche recueille 28,5% des suffrages. Elle devance ainsi le républicain Spencer Pratt, crédité de 25,8% des voix, que plusieurs médias américains dont CNN et NBC News donnent désormais éliminé. Ce résultat constitue un revers cinglant pour le camp conservateur dans une ville et un État largement contrôlés par les démocrates.

Un résultat inattendu qui écarte les républicains

Nithya Raman, membre du Conseil municipal, avait initialement soutenu Karen Bass avant de s’en détacher pour mener sa propre campagne. Sa qualification inattendue pour le second tour bouleverse les équilibres politiques locaux et témoigne d’une dynamique à gauche du Parti démocrate. Spencer Pratt bénéficiait pourtant du soutien de Donald Trump, mais ce parrainage n’aura pas suffi à mobiliser l’électorat républicain dans une métropole acquise aux démocrates.

La candidate de gauche a revendiqué sa performance dès l’annonce des premiers résultats provisoires. Le scrutin de novembre opposera donc deux profils démocrates aux sensibilités distinctes, excluant toute possibilité de victoire républicaine à la tête de la deuxième ville des États-Unis. Karen Bass tentera de conserver son mandat face à une adversaire incarnant l’aile progressiste du parti.

Partager
Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.