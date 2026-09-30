Yulia Lobova Harfouch, Hailey Bieber, Kate Moss, Catherine Deneuve… Un parterre de stars au défilé Saint Laurent

Mannequin, styliste et dirigeante de HD Fashion & Lifestyle TV, Yulia Lobova Harfouch a assisté au défilé Saint Laurent printemps-été 2027, mardi 29 septembre à Paris. Face à la tour Eiffel, la présentation d’Anthony Vaccarello réunissait notamment Hailey Bieber, Catherine Deneuve, Kate Moss et Rami Malek.

Avant de se consacrer aux médias, Yulia Lobova Harfouch a travaillé avec plusieurs grandes maisons. Dans un entretien accordé à Technikart à l’été 2025, elle revenait sur ses années de mannequinat pour Chanel, Hermès ou Louis Vuitton, ainsi que sur sa formation au stylisme et à la direction artistique à ESMOD. Chez Louis Vuitton, elle a notamment été mannequin d’essayage entre 2014 et 2017, participant ainsi au travail des ateliers. Son parcours s’est ensuite prolongé dans la presse de mode, avec des collaborations pour différentes éditions de Vogue et pour Numéro Tokyo. Quant à Saint Laurent, elle revendique un attachement personnel à son esthétique, expliquant apprécier le chic parisien classique et porter régulièrement les créations de la maison.

Hailey Bieber, Catherine Deneuve et Kate Moss également au rendez-vous

Les invités du défilé réunissaient plusieurs générations du cinéma, de la musique et du mannequinat. Catherine Deneuve, Adèle Exarchopoulos, Béatrice Dalle, Philippine Leroy-Beaulieu et Carla Bruni figuraient parmi les personnalités présentes. Hailey Bieber, Kate Moss, Zoë Kravitz et Rosie Huntington-Whiteley avaient également fait le déplacement, tout comme Rami Malek, Eddie Redmayne et Zoe Saldaña. La musique était représentée notamment par Post Malone, Rosalía et Rosé, membre de Blackpink. Un casting international auquel s’ajoutait la créatrice Donatella Versace.

Pour accueillir ce public, Saint Laurent avait installé un décor inspiré de l’hôtel InterContinental, où Yves Saint Laurent présentait autrefois ses collections haute couture. Anthony Vaccarello, qui célébrait dix années de création pour la maison, a fait de l’or le fil conducteur du défilé : robes lumineuses, brocarts et silhouettes structurées se succédaient devant la tour Eiffel. Une série de robes noires apportait ensuite un contraste au final. Charlotte Gainsbourg a prolongé la présentation par une performance chantée, concluant cette soirée à laquelle participait Yulia Lobova Harfouch.