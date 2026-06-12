Les obsèques de Bernadette Chirac célébrées ce vendredi à Paris

La France rend hommage ce vendredi 12 juin à Bernadette Chirac, disparue il y a une semaine à l’âge de 93 ans. La cérémonie d’obsèques de l’épouse de l’ancien président de la République se déroule dans la capitale, marquant la fin d’une vie entière consacrée à l’engagement public et familial. Femme discrète mais déterminée, elle aura accompagné Jacques Chirac durant toute sa carrière politique, de la mairie de Paris à l’Élysée.

Une vie d’engagement et de dévouement

Bernadette Chirac reste dans les mémoires comme l’une des Premières dames les plus marquantes de la Ve République. Son action en faveur des enfants hospitalisés et des personnes handicapées, notamment à travers la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France qu’elle présidait, lui a valu la reconnaissance du pays. Mère de deux filles, Laurence et Claude, elle incarnait une certaine idée de la famille et de la fidélité conjugale malgré les épreuves.

Un dernier hommage parisien

La cérémonie réunit aujourd’hui la famille Chirac, des proches et plusieurs personnalités politiques venues saluer la mémoire de cette femme au caractère bien trempé. Veuve depuis 2019, Bernadette Chirac avait choisi de se retirer progressivement de la vie publique tout en conservant son engagement associatif. Son décès marque la disparition d’une génération politique qui aura profondément marqué la France des dernières décennies.