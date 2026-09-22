La France insoumise soutient la mobilisation contre le Canon français en Anjou

La France insoumise a annoncé ce lundi son ralliement à l’appel à manifester contre les banquets du Canon français, prévus début octobre en Maine-et-Loire. Le parti de gauche invite ses militants à rejoindre le pique-nique pacifique organisé samedi 3 octobre à Chemillé-en-Anjou. Cette mobilisation vise à contester la tenue de trois banquets du mouvement nationaliste, programmés sur le week-end des 2, 3 et 4 octobre dans la commune angevine.
Un week-end de mobilisation en Anjou
Le Canon français a prévu d’organiser ces trois rassemblements sur un week-end complet, attirant l’attention des forces politiques locales et nationales. Face à cette annonce, plusieurs organisations ont décidé de réagir en proposant une contre-manifestation sous forme de pique-nique. L’initiative se veut pacifique et familiale, destinée à marquer une présence citoyenne face au mouvement d’extrême droite.
L’engagement de La France insoumise dans cette mobilisation élargit le spectre des soutiens à la contre-manifestation. Le rassemblement du samedi 3 octobre pourrait ainsi réunir un public plus large, au-delà des seuls collectifs locaux initialement mobilisés. Les organisateurs espèrent une participation importante pour faire entendre leur opposition aux idées défendues par le Canon français.
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