Chute brutale des températures : jusqu’à -15°C en 24h, la météo se retourne ce dimanche

Le contraste est saisissant ce dimanche avec une chute spectaculaire des températures dans l’est et le sud du pays. Après des pointes à 25°C la veille, les thermomètres peinent à dépasser les 10°C de Lyon à Strasbourg sous un ciel pluvieux. Cette baisse brutale s’explique par le passage d’une perturbation active qui apporte pluies et air nettement plus frais sur une large partie du territoire.

Autre fait marquant : le retour de la neige en montagne. Elle tombe dès 800 à 1200 mètres sur les Pyrénées et le Massif central, et entre 1600 et 2300 mètres sur les Alpes et le Jura. Un changement radical après plusieurs jours presque estivaux, obligeant à ressortir les vêtements d’hiver dans certaines régions.

Dans le sud-est, la dégradation se poursuit avec quelques pluies, notamment en Languedoc-Roussillon, sans risque d’épisode méditerranéen. À l’inverse, l’ouest retrouve des éclaircies après un samedi perturbé, même si quelques averses peuvent encore circuler, en particulier en Bretagne.