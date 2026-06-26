Malakoff Humanis perquisitionné pour soupçons de corruption en bande organisée

Le numéro deux de la protection sociale en France fait l’objet d’une enquête du Parquet national financier pour corruption active et passive.

Le Parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire visant Malakoff Humanis, géant français de la complémentaire santé et de la prévoyance. Le groupe, numéro deux de la protection sociale en France, fait l’objet de soupçons de corruption active et passive privée commise en bande organisée. Des perquisitions ont été menées dans les locaux de l’entreprise dans le cadre de cette procédure judiciaire.

Des millions versés à un intermédiaire

Au cœur des accusations figurent des millions d’euros de commissions versés à un intermédiaire déjà connu des services de justice. Ces versements soulèvent des interrogations sur d’éventuelles pratiques de rétribution irrégulières au sein du groupe mutualiste. Les autorités judiciaires cherchent à déterminer si ces flux financiers dissimulent un système organisé de corruption.

Malakoff Humanis a réagi en récusant fermement l’existence de toute rétrocession illégale. Le groupe conteste les accusations portées contre lui et affirme son intention de coopérer avec les enquêteurs. Cette affaire met en lumière les pratiques commerciales dans le secteur de la protection sociale, où les commissions d’apporteurs d’affaires font régulièrement débat.