L’Australie et les Îles Salomon signent un traité de coopération économique et sécuritaire, consolidant leurs relations face à la rivalité avec la Chine. L’accord interdit l’installation de bases militaires étrangères sur le territoire salomonais et inclut des engagements économiques, notamment dans l’éducation et les infrastructures, renforçant ainsi le positionnement australien dans le Pacifique.

The Australia et les Îles Salomon ont signé un traité de coopération économique et sécuritaire, marquant une nouvelle étape dans leurs relations bilatérales. Cet accord intervient dans un contexte de rivalité stratégique entre Canberra et Pékin dans le Pacifique, une région devenue centrale dans les équilibres géopolitiques de l’Indo-Pacifique.

Le Prime minister Australian, Anthony albanese, et son homologue salomonais, Matthew Wale, ont officialisé ce rapprochement mercredi 25 novembre 2026, lors d’une cérémonie organisée à Canberra. Fruit de négociations engagées en juin dernier, le traité vise à inscrire durablement les relations entre les deux pays dans un cadre juridiquement contraignant, couvrant aussi bien la sécurité que le développement économique et les échanges humains.

L’accord consacre notamment l’Australie comme principal partenaire sécuritaire des Îles Salomon. Canberra s’engage à accompagner la modernisation des forces de police de l’archipel, à renforcer la surveillance des frontières et à développer la coopération en matière de renseignement. Les deux gouvernements souhaitent également privilégier une approche régionale de la sécurité, reposant sur les membres du Forum des îles du Pacifique.

Aucune base militaire étrangère sur le territoire salomonais

L’une des dispositions majeures du traité concerne l’interdiction d’installer une base militaire ou sécuritaire étrangère sur le territoire des Îles Salomon. Le gouvernement de Honiara s’engage également à préserver ses infrastructures sensibles de toute militarisation, ingérence étrangère ou utilisation non autorisée. Cette disposition concerne notamment les ports, les aéroports, les réseaux énergétiques et les infrastructures de télécommunications.

Le texte prévoit également des consultations préalables entre les deux pays sur les questions de sécurité et les projets concernant les infrastructures stratégiques. Si les autorités australiennes insistent sur le respect de la souveraineté salomonaise, ces engagements renforcent considérablement la place de Canberra dans les orientations sécuritaires de l’archipel.

L’Australie muscle son soutien économique et social

Au-delà de la dimension militaire et sécuritaire, le traité prévoit un renforcement des investissements australiens dans plusieurs secteurs essentiels au développement des Îles Salomon. Canberra entend notamment soutenir la politique de gratuité de l’éducation du gouvernement de Matthew Wale, améliorer les infrastructures routières et accompagner le développement des énergies renouvelables. Pour l’exercice budgétaire 2026-2027, l’aide publique australienne au développement destinée à l’archipel est estimée à 170,9 millions de dollars australiens.

Les ressortissants salomonais bénéficieront également de nouvelles possibilités professionnelles en Australie, particulièrement dans les secteurs de la petite enfance et de l’accompagnement des personnes âgées. Le gouvernement australien prévoit par ailleurs d’assouplir certaines conditions de délivrance des visas, notamment en prolongeant leur durée de validité et les périodes de séjour autorisées. Ces mesures doivent favoriser la mobilité des travailleurs et le développement des compétences professionnelles.

La Chine confrontée à un rééquilibrage diplomatique dans le Pacifique

Ce rapprochement intervient quatre ans après la signature d’un accord sécuritaire entre les Îles Salomon et la Chine, qui avait suscité de fortes inquiétudes en Australie et aux USA. Selon la presse australienne, Honiara aurait informé Pékin de son intention de ne pas renouveler cet accord à son échéance, en avril 2027. Matthew Wale a toutefois refusé de confirmer publiquement cette information, invoquant les clauses de confidentialité du document et précisant que les discussions avec les autorités chinoises se poursuivaient.

Pour Canberra, ce nouveau traité s’inscrit dans une stratégie plus large de consolidation de ses partenariats dans le Pacifique, après les rapprochements engagés avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Fidji et le Vanuatu. Pekin défend pour sa part une coopération régionale fondée sur le respect mutuel. Pour les Îles Salomon, l’enjeu demeure de bénéficier des investissements étrangers nécessaires à leur développement tout en préservant leur souveraineté et leur capacité à déterminer leurs orientations diplomatiques.

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