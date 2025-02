Égypte : Annonce de la date d’ouverture du Grand Musée

Le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouly, a annoncé que le président Abdel Fattah Al-Sissi a approuvé la fixation de la date d’ouverture du Grand Musée Égyptien au 3 juillet prochain. Cet événement majeur s’étendra sur plusieurs jours.

Madbouly a ajouté, lors d’une réunion aujourd’hui consacrée au suivi des préparatifs de l’inauguration du Grand Musée Égyptien, que plusieurs ministères et organismes concernés ont reçu des instructions précises qui feront l’objet d’un suivi régulier, afin d’assurer le succès de cette célébration internationale. L’objectif est de promouvoir l’image de l’Égypte, ses destinations touristiques et les réalisations accomplies ces dernières années.

Au cours de la réunion, les détails du programme proposé pour l’événement ont été passés en revue, notamment la forme de l’invitation qui sera adressée aux rois, présidents, princes et hauts responsables, ainsi que les différentes séquences prévues. Les missions assignées à chaque ministère et gouvernorat ont également été examinées, de même que les facilités requises pour l’accueil et le départ des invités, ainsi que d’autres aspects logistiques essentiels à la réussite de cette célébration.

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité d’une préparation optimale à tous les niveaux, en mettant un accent particulier sur les aéroports, les hôtels, les routes et le site même de l’événement.