Brasilia envisage de contester les tarifs douaniers américains devant les tribunaux

Le ministre brésilien des Finances, Fernando Haddad, a déclaré mercredi que le Brésil pourrait saisir la justice américaine pour contester les lourds tarifs imposés ce mois-ci par l’administration Trump sur plusieurs produits exportés vers les États-Unis.

« Nous irons en justice si nécessaire », a affirmé Haddad dans un entretien accordé au média local UOL, en précisant que son gouvernement n’entendait pas recourir au lobbying politique.

Le président américain Donald Trump a annoncé au début du mois des droits de douane de 50 % sur plusieurs biens brésiliens, justifiant cette mesure à la fois par ce qu’il a qualifié de « chasse aux sorcières » contre l’ancien président Jair Bolsonaro — actuellement jugé pour complot en vue d’un coup d’État — et par des pratiques commerciales jugées « déloyales ».

Brasilia a exprimé son « indignation » face à cette décision, soulignant que le pays enregistre depuis des années un déficit commercial chronique avec les États-Unis. Haddad a ajouté que ces tensions renforcent le climat d’incertitude ressenti par de nombreux dirigeants mondiaux à l’égard de Washington.

Le ministre a également mis en garde contre les risques liés à une utilisation politique du dollar. Selon lui, la monnaie américaine restera longtemps la principale devise de réserve mondiale, mais cette position pourrait être fragilisée si les États-Unis « continuent à multiplier les erreurs ».

La menace d’un recours judiciaire traduit la volonté du Brésil de défendre ses intérêts commerciaux par des voies légales, alors que les relations bilatérales traversent une nouvelle zone de turbulences.