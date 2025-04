Donald Trump reste ferme sur les tarifs douaniers et donne à la Chine un ultimatum pour annuler ses mesures de rétorsion

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de suspendre les tarifs douaniers réciproques qu’il a annoncés la semaine dernière, malgré les objections internationales.

Trump a évoqué les efforts de nombreux pays pour conclure des accords avec les États-Unis. Il a donné à la Chine jusqu’à la fin de la journée de mardi pour annuler ses mesures de rétorsion avant l’imposition de tarifs supplémentaires.

Dans une déclaration hier soir depuis la Maison Blanche, Trump a déclaré : « De nombreux pays viendront négocier avec nous pour conclure des accords justes, et dans certains cas, ils paieront des droits de douane élevés. »

Il a ajouté : « Ce matin (lundi), j’ai parlé avec le Premier ministre japonais et je lui ai dit une chose : vous devez ouvrir votre pays à nos produits. Nous n’avons pas vendu de voitures au Japon, tandis que vous en avez exporté des millions chez nous. »

En ce qui concerne la Chine, Trump a dit : « La Chine a imposé des droits de douane supplémentaires de 34 % sur nos produits. Je leur ai dit que si ces nouveaux tarifs ne sont pas annulés d’ici mercredi, nous imposerons une taxe supplémentaire de 50 % sur les importations chinoises. » Cela pourrait porter le total des droits de douane supplémentaires américains sur les produits chinois à 104 % cette année.

Réponse chinoise

De son côté, le ministère chinois des Affaires étrangères a exprimé son rejet de ce qu’il a qualifié de pressions, chantages et menaces de la part des États-Unis.

Le ministère a indiqué que les mesures de Washington ne montrent pas de volonté de mener des négociations sérieuses, qualifiant les droits de douane américains de guerre commerciale. La Chine a précisé qu’elle prendrait des mesures à cet égard et qu’elle se battrait jusqu’à la fin.

Un communiqué du ministère chinois du Commerce a souligné que Pékin ne céderait pas aux menaces du président américain concernant les droits de douane et adopterait des contre-mesures.

Hier, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a déclaré que les menaces et pressions n’étaient pas la bonne méthode pour traiter avec son pays, qualifiant les tarifs douaniers imposés par le président américain de « bullying ».

Le porte-parole, Lin Jian, a ajouté lors d’une conférence de presse régulière que les tarifs douaniers constituaient un « modèle d’action unilatérale et de politiques de protectionnisme et de bullying économique », précisant que les droits de douane américains, imposés au nom de la réciprocité, ne servaient que les intérêts de Washington au détriment des autres pays.

Il a poursuivi en affirmant que « l’abus des États-Unis des droits de douane prive les pays, en particulier ceux du Sud, de leur droit au développement », notant que l’écart entre riches et pauvres dans chaque pays se creusait et que les pays les moins développés souffraient des effets négatifs accrus.

Il a ajouté que tous les pays devraient soutenir la consultation et « la véritable multilatéralité ».

Lin a également encouragé les pays à s’unir pour s’opposer à toutes les formes d’unilatéralisme et de politiques économiques protectionnistes, ainsi qu’à défendre le système international et le système commercial multilatéral, selon les valeurs des Nations Unies et de l’Organisation mondiale du commerce.

Position européenne

De leur côté, les ministres de l’Union européenne ont exprimé leur regret concernant les tarifs douaniers imposés par les États-Unis. Lors de leur réunion à Luxembourg, ils ont confirmé qu’ils resteraient unis pour défendre les intérêts économiques de l’Union.

Le commissaire européen chargé du commerce a déclaré à la fin de la réunion que l’Union imposerait des droits de douane contre les États-Unis à partir de la mi-avril.

Robert Habeck, vice-chancelier et ministre de l’Économie allemand, a déclaré que les États-Unis étaient dans une position faible. « Ils se sentent faibles tant que l’Europe reste unie. Les pays ne devraient pas essayer de négocier pour leurs propres intérêts, car cela échouerait. »

Il a ajouté que cette force devrait être doublée en garantissant que l’Europe, en tant qu’entité unie, traite avec d’autres pays dans la politique commerciale et la conclusion d’accords commerciaux. Les communications avec la Corée du Sud, le Japon, l’Inde et l’Indonésie doivent être rapidement renforcées.