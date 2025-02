Des vents fous sur une planète distante de 900 années-lumière de la Terre

Pour la première fois, des astronomes ont pu dresser une carte détaillée du climat d’une planète distante de 900 années-lumière de la Terre. Ils y ont découvert des vents qu’ils ont qualifiés de fous, soufflant à une vitesse supérieure à 72 000 km/h, en raison d’un courant de jets éoliens puissants qui s’écoule le long de l’équateur de la planète, appelée Tylos par les scientifiques, un nom grec pour Bahreïn datant du VIe au IIIe siècle avant J.-C. Le nom de l’étoile autour de laquelle elle gravite est « Dilmoun », également un ancien nom de Bahreïn.

Aucune créature ne survivrait sur « Tylos », connu comme la première exoplanète découverte, également appelée WASP-121b par les extraterrestres. Elle se distingue par un « rayonnement solaire permanent » qui remplit son ciel de couleurs rouges, jaunes et violettes éclatantes, selon une étude publiée cette semaine dans la prestigieuse revue scientifique Nature, qui fournit les premières informations sur son climat étrange.

La planète est un « géant gazeux extrêmement chaud » qui tourne très près de son soleil, ce qui la fait tourner rapidement, au point que son année ne dure que 30 heures. Le côté exposé à l’étoile atteint des températures de 2000°C, tandis que l’autre côté est plongé dans une obscurité éternelle, similaire à la face cachée de la Lune, et est 1000°C plus froid que le côté ensoleillé. Les zones frontières entre ces deux côtés sont dans un état de crépuscule éternel.

Les chercheurs ont collecté ces informations en utilisant le télescope Very Large Telescope situé dans le désert d’Atacama au Chili, de l’Observatoire Sud Européen (ESO). Ils ont capté la lumière qui voyage à travers son atmosphère et l’ont analysée pour déterminer la composition des éléments et des composés présents. C’est la première fois que les astronomes parviennent à étudier la structure tridimensionnelle de l’atmosphère d’une exoplanète aussi en profondeur et en détail.

Un cocktail de vents fous

De l’analyse de l’atmosphère, ils ont trouvé une couche supérieure de vents d’hydrogène, suivie d’un jet extrêmement rapide de sodium, puis de vents de titane, et enfin de vents de fer, dont la vitesse change de manière imprévisible, contrairement à ce que les théories prédisaient. Selon Julia Victoria Seidel, chercheuse à l’ESO et auteure principale de l’étude, l’atmosphère de la planète « se comporte de manière à défier notre compréhension de la façon dont le temps fonctionne, pas seulement sur Terre, mais sur toutes les planètes de l’univers, ce qui rend la situation presque de la science-fiction. »

Elle a ajouté : « Ce que nous avons trouvé était surprenant, un jet qui courbe les matériaux autour de l’équateur de la planète, tandis qu’un autre flux éolien distinct dans les niveaux inférieurs de l’atmosphère déplace les gaz du côté chaud vers le côté beaucoup plus froid, ce qui n’avait jamais été observé sur aucune autre planète. » Ce « cocktail de vents fous » souffle sur « Tylos » à une vitesse de 45 000 miles par heure.

Les recherches récentes ont révélé que le jet sur la planète gagne en vitesse et tourmente violemment son atmosphère en haut lorsqu’il traverse le côté lumineux. « Ainsi, les plus puissants et violents cyclones de notre système solaire semblent calmes en comparaison des vitesses de ces vents fous incroyables », a déclaré Bibiana Prinoth, doctorante à l’Université de Lund en Suède et co-auteure de l’étude. « Notre capacité à étudier les détails de la composition chimique et des modèles climatiques d’une planète à une telle distance est incroyable et fascinante. »