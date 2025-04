Des profils issus de la grande délinquance dans les prisons pour mineurs de Marseille

Les prisons pour mineurs de Marseille font face à une pression sans précédent. Le personnel pénitentiaire s’inquiète de l’augmentation du nombre de jeunes délinquants de plus en plus violents. Selon un surveillant avec 20 ans d’expérience, ces jeunes proviennent en majorité de grandes organisations criminelles, comme la mafia DZ, et certains ont déjà été condamnés pour des crimes graves tels que des meurtres et des viols.

Conditions de travail difficiles et locaux inadaptés

Outre la violence croissante, les surveillants dénoncent une surcharge de travail et des conditions de travail de plus en plus pénibles. Les interventions sont fréquentes, entraînant de nombreux accidents de travail. Par ailleurs, les locaux de l’établissement sont jugés obsolètes et mal adaptés à la nouvelle population carcérale. Le manque de dispositifs de sécurité comme les filets anti-projections contribue à l’aggravation de la situation.

Les syndicats soulignent également l’impact psychologique sur les agents, confrontés quotidiennement à des situations extrêmes. La gestion de ces jeunes délinquants de plus en plus dangereux devient un défi quotidien, avec des risques élevés pour la sécurité des surveillants et des détenus. Une réforme des structures et une augmentation des moyens sont jugées nécessaires pour répondre à cette situation.