Des implants biodégradables à base de zinc pour le traitement des fractures

Des chercheurs ont développé un matériau biodégradable à base de zinc, qui pourrait remplacer les plaques métalliques et les vis traditionnelles utilisées pour fixer les os fracturés.

Les alliages de zinc créés sont aussi résistants que les implants en acier inoxydable permanents et plus solides que d’autres matériaux biodégradables, comme ceux à base de magnésium.

Ce travail a été réalisé par des ingénieurs biomédicaux du Département des sciences et de l’ingénierie des matériaux à l’Université Monash en Australie, et les résultats de leur étude ont été publiés dans la revue Nature le 12 février, relayés par le site EurekAlert.

Une force douce Les chirurgiens utilisent souvent de l’acier inoxydable ou du titane, qui restent dans le corps de façon permanente, ce qui peut causer de l’inconfort et nécessiter des interventions supplémentaires. Les nouveaux alliages de zinc pourraient résoudre ces problèmes en étant mécaniquement solides, tout en étant suffisamment doux pour se dissoudre en toute sécurité au fil du temps.

Le professeur Jian Feng Ni, co-auteur de l’étude et membre du Département des sciences et de l’ingénierie des matériaux à l’Université Monash, a précisé que « ce matériau innovant pourrait transformer les soins orthopédiques en réduisant les complications, en diminuant la nécessité d’opérations supplémentaires et en offrant une alternative durable aux implants métalliques permanents. »

Le professeur Ni a également noté que l’alliage de zinc développé pourrait changer la manière dont les soins osseux sont dispensés, en permettant l’utilisation d’implants plus petits et plus sûrs, qui améliorent non seulement le confort du patient, mais favorisent aussi sa guérison en limitant les dommages aux tissus environnants.

Trouver l’équilibre Le professeur Ni a expliqué qu’un implant permanent représente toujours un risque pour le patient, tandis qu’un implant qui se dissout trop rapidement ne laisse pas assez de temps pour que l’os guérisse correctement.

Les recherches montrent qu’en modifiant la taille et l’orientation des grains du matériau, les alliages de zinc peuvent se plier et s’ajuster de manière unique aux formes des tissus voisins.

Le professeur Ni a ajouté : « Cela a non seulement renforcé l’implant, mais l’a également rendu plus flexible, offrant ainsi une alternative révolutionnaire pour la chirurgie orthopédique. »