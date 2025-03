Demi Moore et Jane Fonda: une histoire d’addiction à la chirurgie esthétique

Il y avait beaucoup d’éléments captivants et dignes d’intérêt lors de la cérémonie de remise des Oscars de l’Académie des arts et des sciences du cinéma ainsi qu’aux SAG Awards 2025. Des films aux tenues, en passant par les bijoux et bien plus encore. Depuis longtemps, le tapis rouge est devenu une scène qui stimule les sens par ses couleurs, son éclat et ses histoires fascinantes, sans oublier la quantité de beauté mise en avant par les célébrités, que ce soit à travers des robes mettant en valeur leur féminité ou un maquillage élaboré par une artiste aussi minutieuse qu’un peintre réalisant son chef-d’œuvre.

L’âge d’or après soixante ans

Au milieu de tout cela, les caméras des photographes ont capturé une image réunissant Jane Fonda et Demi Moore lors de la cérémonie des Screen Actors Guild Awards. Un cliché tout aussi marquant qu’un défi audacieux lancé à Hollywood, qui, jusqu’à récemment, célébrait la jeunesse et reléguait au second plan celles qui avaient dépassé la cinquantaine. Elles sont apparues dans un moment chaleureux, ponctué d’embrassades et de rires, comme si elles se félicitaient de leur patience qui, enfin, portait ses fruits.

Demi Moore, âgée de 62 ans, et Jane Fonda, 87 ans, ont brisé cette règle tacite. Leurs succès récents en témoignent, tout comme cette image qui les unit. Car bien que 25 ans les séparent, ce qui les rapproche est bien plus fort qu’une simple différence d’âge.

Demi Moore vit actuellement son âge d’or cinématographique après des décennies d’échecs personnels et professionnels. Quant à Jane Fonda, qui a reçu un prix honorifique pour l’ensemble de sa carrière lors de la dernière cérémonie des Oscars, elle s’était retirée du cinéma depuis le début des années 1990. Elle a fait son retour en 2005 avec la comédie Monster-in-Law aux côtés de Jennifer Lopez, mais son véritable come-back s’est produit dix ans plus tard avec la série Grace and Frankie, qui explore le quotidien de deux femmes ayant largement dépassé l’âge de la jeunesse, mais ayant trouvé le bonheur en se réconciliant avec elles-mêmes.

La chirurgie esthétique… Une addiction

Au-delà de tout cela, un autre point commun unit les deux actrices : elles comptent parmi celles qui ont le plus eu recours au bistouri dans l’espoir de remonter le temps. Enthousiastes face aux avancées de ce domaine, elles en sont venues, à un moment de leur vie, à en faire une véritable addiction.

Demi Moore, par exemple, a révélé par le passé avoir subi des interventions sur plusieurs parties de son corps, y compris ses genoux. Quant à Jane Fonda, bien qu’elle ait récemment affirmé dans une interview avoir définitivement renoncé à la chirurgie esthétique et regretté certaines interventions, elle ne nie pas ses bienfaits. « Ce que j’ai fait m’a offert près de dix années de jeunesse en plus », a-t-elle confié, comparant son apparence à celle d’autres actrices de son âge, tout en constatant qu’elle semblait avoir une décennie de moins qu’elles.

Jane Fonda a commenté que la quête effrénée de la jeunesse et la recherche de cette dernière à travers la chirurgie esthétique dissimulent souvent des problèmes psychologiques liés au manque de confiance en soi et à l’acceptation de soi. Elle a évoqué sa longue lutte contre la boulimie avant d’atteindre la quarantaine, en soulignant une enfance difficile. Son père, la star Henry Fonda, ne savait pas comment exprimer ses émotions, tandis que sa mère a mis fin à ses jours alors que Jane était encore jeune, après avoir souffert longtemps de dépression.

Demi Moore partage cet avis. Elle a elle aussi déclaré dans une interview qu’elle regrettait d’avoir fait de son apparence le critère de sa valeur en tant qu’être humain, surtout que les interventions chirurgicales ne lui ont apporté qu’une satisfaction temporaire. Elle a précisé que cette satisfaction n’a été ressentie que lorsqu’elle a fait la paix avec elle-même.

Demi Moore vit actuellement une période dorée de sa vie, retrouvant l’éclat qu’elle avait connu dans sa jeunesse après la sortie du film Ghost, qui l’a propulsée au rang de star et a ouvert les portes d’Hollywood pour une décennie avant que sa célébrité ne décline. Fait intéressant, le film qui a ravivé sa carrière et pour lequel elle a remporté de nombreux prix, est The Substance (La Substancielle), qui explore la relation obsessionnelle qu’une femme entretient avec son apparence et son corps. Elle a brillamment incarné ce rôle, car il a touché une corde sensible en elle, et elle en a compris toute la complexité.