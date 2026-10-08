Belmondo à l’honneur : la Cinémathèque française retrace la carrière du « Magnifique »

La Cinémathèque française rend hommage à Jean-Paul Belmondo avec une exposition immersive jusqu’au 31 janvier 2027. À travers films, photographies et accessoires, l’événement souligne sa carrière plurielle, mêlant drame, comédie et action, et invite le public à redécouvrir la dynamique présence du « Magnifique ».

Cinq ans après la disparition de Jean-Paul Belmondo, la Cinémathèque française lui consacre une grande exposition à Paris. Ouverte depuis le 7 octobre et présentée jusqu’au 31 janvier 2027, « Belmondo, le Magnifique » revient sur le parcours d’un acteur qui a traversé les genres et les générations. Extraits de films, photographies et accessoires permettent de retrouver les différentes facettes de cette figure du cinéma français.

La commissaire de l’exposition, Clémentine Deroudille, a voulu donner au visiteur le sentiment d’une présence. « Belmondo vit en nous. Ça fait cinq ans qu’il a disparu, pourtant il est là », explique-t-elle. De grandes silhouettes et des projections accompagnent ainsi le parcours, conçu pour retrouver le comédien en mouvement, son énergie et sa manière d’occuper l’écran.

De la Nouvelle Vague au cinéma populaire

Révélé par « À bout de souffle » en 1960, Belmondo a construit une carrière mêlant drame, comédie et action. L’exposition revient sur cette diversité, ainsi que sur son goût du risque et les cascades devenues indissociables de son image. À travers ses rôles, elle rappelle comment l’acteur a associé une grande liberté de jeu à une popularité durable.

Une rétrospective en salles accompagne l’exposition pendant toute sa durée. Installée au 51, rue de Bercy, dans le 12e arrondissement de Paris, la Cinémathèque propose également des visites guidées le week-end. La réservation d’un créneau est obligatoire ; l’entrée individuelle coûte 14 euros au tarif plein, avec des tarifs réduits pour les jeunes visiteurs.