À partir du 15 mai, les produits alimentaires au CBD disparaîtront du marché

La commercialisation des produits alimentaires à base de CBD prendra fin en France à compter du 15 mai, une décision qui provoque déjà une vive inquiétude dans toute la filière du chanvre. Huiles, tisanes, bonbons ou encore compléments alimentaires contenant du cannabidiol seront concernés par cette interdiction décidée par la Direction générale de l’alimentation (DGAL), dans le cadre de l’application de la réglementation européenne sur les « Novel Food ».

Jusqu’ici tolérés sous certaines conditions, ces produits n’auraient pas obtenu les autorisations nécessaires imposées par Bruxelles pour les aliments considérés comme nouveaux sur le marché européen. En revanche, le CBD à fumer ainsi que les liquides destinés aux cigarettes électroniques resteront autorisés. Pour les professionnels du secteur, cette distinction est incompréhensible. « On peut prendre du CBD, mais juste pas sous forme alimentaire, ce qui n’a absolument aucun sens », a dénoncé Paul Maclean, représentant de l’Union des professionnels du CBD, auprès de l’AFP.

Une menace pour toute une filière

La décision fait craindre un choc économique majeur. Selon les représentants du secteur, les produits alimentaires au CBD représentent près de 40 % du chiffre d’affaires des boutiques spécialisées. Plus de 2000 commerces pourraient ainsi être fragilisés, tandis que les producteurs de chanvre redoutent également des conséquences lourdes pour leurs exploitations.

La Confédération paysanne a dénoncé une « menace directe sur la filière », estimant que cette application stricte des règles européennes favorise les grands groupes capables de financer les coûteuses procédures d’autorisation. De nombreux producteurs et acteurs locaux craignent désormais de voir disparaître des projets récemment développés autour des circuits courts et du chanvre bien-être.

Le gouvernement doit encore préciser officiellement les contours de cette mesure dans les prochains jours. De son côté, l’Union des professionnels du CBD affirme déjà étudier plusieurs recours pour tenter de contester cette interdiction.