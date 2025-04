Christophe Honoré présidera la Queer Palm au Festival de Cannes 2025

Le réalisateur et dramaturge Christophe Honoré prendra la tête du jury de la Queer Palm lors du Festival de Cannes 2025. Ce prix parallèle, dédié aux représentations LGBTQI+ au cinéma, célèbre cette année son 15e anniversaire.

Une présidence engagée pour une récompense militante

Créée en 2010, la Queer Palm distingue chaque année un film – toutes sections cannoises confondues – qui aborde les thématiques liées aux identités et luttes LGBTQI+. Bien que non affiliée au palmarès officiel du Festival, cette récompense s’est imposée comme un repère symbolique et politique sur la Croisette. En 2024, le prix avait été attribué au film roumain Trois kilomètres jusqu’à la fin du monde, d’Emanuel Pârvu, par un jury présidé par le réalisateur belge Lukas Dhont.

Dans un message publié sur Instagram, Christophe Honoré a salué l’importance de cette distinction : « La Queer Palm, au cœur du Festival de Cannes, est à la fois un refuge et une tribune, un combat et une tendresse. » Il souligne aussi la nécessité de défendre les créations queer, à une époque où « la création contemporaine est de nouveau attaquée par l’Internationale Réactionnaire ».

Un cinéaste en résonance avec l’histoire du prix

Christophe Honoré, 54 ans, est une figure centrale du cinéma d’auteur français. Il a régulièrement abordé l’amour, le désir et les identités LGBTQI+ dans ses films, notamment Les Chansons d’amour (2007), Plaire, aimer et courir vite (2018) ou, plus récemment, Marcello Mio (2024), tous passés par Cannes. Sa nomination à la tête de la Queer Palm 2025 sonne donc comme une évidence artistique et politique.