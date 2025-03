«C’est une faute morale et juridique.» Le ministre des Affaires étrangères soutient à son tour Cyril Hanouna après l’affiche «antisémite»de LFI

Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a exprimé à son tour son indignation dimanche face à une affiche diffusée par La France insoumise représentant Cyril Hanouna. Lors d’un entretien sur Radio J, il a dénoncé une “instrumentalisation des codes antisémites les plus nauséabonds” et qualifié cette initiative de “faute morale et juridique”.

“C’est une démarche dégradante qui appauvrit le débat politique”, a-t-il déclaré, ajoutant que “cette faute morale découle d’une nouvelle instrumentalisation de codes antisémites par LFI”. Sur le plan juridique, il a rappelé que “la diffusion d’un hyper-trucage, ou deepfake, sans consentement et sans mention explicite, est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende”.

L’image en question représente Cyril Hanouna, d’origine juive tunisienne, en noir et blanc, avec une expression agressive et les sourcils froncés. Sa diffusion mardi sur les réseaux sociaux par LFI, en vue de mobiliser pour les manifestations du 22 mars contre le racisme, a rapidement suscité un tollé dans l’ensemble de la classe politique. Face aux réactions, LFI a retiré l’affiche.