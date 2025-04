Bruno Retailleau au Maroc : renforcer la coopération pour une immigration maîtrisée

Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a entamé ce dimanche 13 avril une visite de travail au Maroc, visant à consolider les relations entre la France et son partenaire marocain. L’objectif de cette mission : discuter de la coopération migratoire, des échanges économiques, mais aussi de la lutte contre les trafics de drogue et les menaces terroristes. À ses côtés, Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur marocain, a signé avec lui plusieurs accords de coopération, notamment sur les questions d’immigration et de sécurité.

La coopération migratoire entre la France et le Maroc connaît des avancées notables, particulièrement sur le sujet de l’immigration irrégulière. Le ministre Bruno Retailleau a exprimé sa volonté de consolider les mesures mises en place, notamment en ce qui concerne les « laissez-passer consulaires ». Ces documents permettent l’expulsion de ressortissants marocains en situation irrégulière sur le sol français. Depuis fin 2024, le taux de délivrance de ces laissez-passer a considérablement augmenté, passant de 26 % à 52 % en 2025, tandis que les éloignements vers le Maroc ont augmenté de 60 % par rapport à l’année précédente.

Cette intensification des efforts est d’autant plus marquée que la France lutte contre un afflux constant de migrants, avec notamment des ressortissants marocains, algériens, et tunisiens en grand nombre. Bruno Retailleau, en affirmant qu’il n’y a pas de solution durable sans coopération sur ces dossiers, a mis en garde les autorités marocaines : « Si vous ne nous aidez pas davantage à expulser vos ressortissants délinquants, nous restreindrons les visas délivrés à vos citoyens. »

Une coopération économique et académique

Les relations entre la France et le Maroc ne se limitent pas à la question migratoire. Ce déplacement de Bruno Retailleau est aussi l’occasion de renforcer les échanges économiques et culturels. En 2024, plus de 280 000 visas ont été délivrés aux Marocains, dont une large proportion pour des raisons professionnelles. Le Maroc est, par ailleurs, un partenaire clé dans les secteurs industriels et technologiques, avec de nombreux investissements français présents sur le sol marocain.

Le ministre de l’Intérieur a également salué les efforts du Maroc en matière d’éducation, notant que le pays est l’un des premiers fournisseurs d’étudiants étrangers en France. Chaque année, près de 45 000 Marocains viennent poursuivre leurs études dans les universités françaises. Une main-d’œuvre qualifiée qui, selon lui, peut jouer un rôle majeur dans l’essor de l’économie nationale tout en consolidant la coopération bilatérale.

Si la coopération migratoire entre les deux pays se porte bien, il reste un défi majeur : la gestion de l’immigration légale et illégale. Didier Leschi, directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a rappelé que la majorité des immigrés marocains viennent en France pour des raisons économiques, souvent dans des secteurs à forte demande comme l’ingénierie ou la technologie. Mais il a aussi souligné que les pressions migratoires non maîtrisées peuvent entraîner des difficultés d’intégration, en particulier dans un contexte où la France fait face à des tensions sociales et économiques croissantes.

Le ministre a aussi abordé le sujet sensible de l’immigration familiale, qui représente 30 % des demandes marocaines contre 54 % pour les ressortissants algériens. Cette donnée, révélatrice des flux migratoires, place une pression supplémentaire sur les services publics français, déjà en difficulté face à une population en constante augmentation.

Outre les questions migratoires, la visite de Bruno Retailleau est aussi l’occasion de renforcer la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et les trafics de drogue. Le Maroc, acteur clé dans la lutte contre le narcotrafic, partage avec la France des enjeux sécuritaires majeurs. Le ministre de l’Intérieur a d’ailleurs souligné l’importance de la collaboration entre les deux pays pour prévenir les menaces terroristes qui pèsent sur l’Europe. En matière de sécurité, la coopération entre les deux ministères de l’Intérieur est donc primordiale, tant pour protéger les citoyens français que pour stabiliser la région MENA.

Un partenariat stratégique à long terme

La mission de Bruno Retailleau au Maroc s’inscrit dans un cadre plus large de renforcement des relations franco-marocaines. Si l’immigration reste un dossier sensible, les avancées enregistrées en matière de coopération migratoire sont incontestables. Il subsiste à savoir si la France saura maintenir une pression constante sur le Maroc afin d’accélérer les expulsions de ses ressortissants, tout en préservant l’équilibre de ses relations économiques et diplomatiques. Dans un contexte où l’Union européenne peine à trouver une solution commune sur la gestion des flux migratoires, le modèle bilatéral avec le Maroc pourrait bien devenir un exemple pour d’autres pays européens.

Ainsi, le déplacement de Bruno Retailleau au Maroc, loin de se limiter à une simple visite protocolaire, s’inscrit dans une démarche de durabilité des relations franco-marocaines, pour une immigration maîtrisée et un partenariat renforcé sur des enjeux sécuritaires et économiques cruciaux pour la France.