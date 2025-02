Ayem Nour dévoile son salaire d’animatrice sur NRJ12 : “J’étais excessivement bien payée”

Invitée sur la chaîne YouTube de Magali Berdah, l’ex-star de télé-réalité a révélé qu’elle touchait un salaire confortable lorsqu’elle officiait sur la chaîne du groupe NRJ.

Dans le premier numéro de « Bienvenue chez Madame Berdah » Ayem Nour était entourée de plusieurs figures du paysage audiovisuel français, dont Benoît Dubois, ancien gagnant de Secret Story 4, et la chroniqueuse Ludivine Retory. Une belle occasion pour les invités de partager des souvenirs de leurs carrières respectives.

Et lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle retenait de son passage sur NRJ12, Benoît Dubois a pris les devants en déclarant avec humour : “Moi, c’était mon salaire !” Une remarque qui a aussitôt trouvé écho chez Ayem Nour : “Moi aussi, c’était mon salaire”, a-t-elle renchéri !

Si l’animatrice n’a pas souhaité donner de chiffres exacts, elle a tout de même concédé avoir touché une rémunération bien au-dessus de la moyenne. “On a tendance à dénigrer NRJ sur plein de choses, mais j’étais excessivement bien payée, j’étais excessivement bien traitée (…) J’étais payée plus qu’une animatrice…” a-t-elle confié, tout en précisant que son contrat restait confidentiel.

Elle a quand même lâché une fourchette indicative, affirmant avoir gagné entre 10 000 et 20 000 euros par mois. En plus de cette rémunération confortable, NRJ12 prenait également en charge les services d’une maquilleuse et d’une styliste pour Ayem.