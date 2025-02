Apple visé par une plainte en France pour collecte abusive de données Siri

La Ligue des Droits de l’Homme (LDH) a déposé une plainte contre Apple auprès du parquet de Paris pour violation de la vie privée et traitement illicite des données personnelles. Cette action s’appuie sur le témoignage d’un lanceur d’alerte, Thomas Le Bonniec, ancien employé d’un sous-traitant d’Apple en Irlande, qui affirme que l’entreprise collecte et analyse massivement les enregistrements des utilisateurs via son assistant vocal Siri, souvent à leur insu.

Selon la plainte, des milliers d’employés écoutaient et annotaient quotidiennement des conversations captées par erreur, révélant des données sensibles sur la santé, la politique ou la vie privée des utilisateurs. Apple aurait ainsi enfreint le Règlement général sur la protection des données (RGPD), qui impose un consentement éclairé avant toute collecte d’informations personnelles.

Cette procédure intervient alors qu’Apple est déjà sous le coup d’une class action aux États-Unis (Lopez vs Apple), où la firme est accusée d’avoir conservé et exploité des enregistrements sans l’accord des utilisateurs. Pour éviter une nouvelle vague de poursuites, elle envisage de créer un fonds d’indemnisation de 95 millions de dollars.

Apple nie toute utilisation abusive des données et assure que Siri a été conçu pour respecter la confidentialité. Mais pour les plaignants, la firme doit rendre des comptes sur l’ampleur de cette collecte et son éventuelle exploitation à des fins commerciales, un sujet qui alimente de plus en plus les inquiétudes sur la protection des données personnelles.