Akanji sera absent de Manchester City pendant plusieurs semaines

Pep Guardiola a annoncé vendredi que Manuel Akanji sera absent des terrains pendant environ 8 à 10 semaines en raison d’une blessure musculaire nécessitant une intervention chirurgicale, ce qui constitue un nouveau coup dur pour une équipe déjà affectée par plusieurs absences. Le défenseur suisse a quitté le terrain lors de la défaite 3-2 contre le Real Madrid en Ligue des champions cette semaine.Cette absence impactera lourdement Manchester City, qui doit affronter Newcastle United samedi et Liverpool, leader du championnat, le 23 février, ainsi qu’un match retour pour les barrages de la Ligue des champions à Madrid mercredi prochain.Guardiola a précisé : « Akanji sera opéré samedi et sera indisponible entre 8 et 10 semaines en raison d’une blessure au muscle adducteur. Il a montré un excellent niveau cette saison, mais son corps n’a pas tenu face à l’intensité des matchs. »La situation est cruciale pour City, qui lutte pour finir parmi les quatre premiers de la Premier League et se qualifier pour la Ligue des champions l’année prochaine. L’équipe est cinquième, à deux points de Chelsea, quatrième, tandis que Newcastle est sixième, égalité de points avec City.Manchester City a également subi une nouvelle déconvenue contre le Real Madrid mardi, encaissant deux buts en fin de match, mettant en péril leur parcours européen.Guardiola a commenté la défaite en Ligue des champions : « Nous avons surmonté ce revers et devons maintenant nous concentrer sur les matchs à venir. »Face à Newcastle, une équipe que City n’a pas perdue en championnat depuis 2019, Guardiola a reconnu que l’équipe avait perdu en intensité récemment. Il a ajouté : « Ce n’est pas un seul problème, c’est plus global. Nous ne sommes plus aussi à l’aise avec le ballon, et nous manquons de force physique par rapport aux autres équipes. »Jack Grealish, qui a dû quitter le terrain lors du match contre le Real Madrid, devrait également manquer à l’appel samedi. Guardiola a précisé que sa blessure n’était pas aussi grave que celle d’Akanji, mais qu’il est incertain pour le prochain match.