Airbus poursuit sa croissance avec des bénéfices en hausse et une ambition renforcée pour 2025

Airbus a une nouvelle fois confirmé sa position dominante dans le secteur aéronautique en affichant des résultats solides pour l’année 2024. L’avionneur européen a enregistré un bénéfice net de 4,2 milliards d’euros, soit une hausse de 12 % par rapport à l’année précédente, porté par une forte demande pour ses avions commerciaux. Son chiffre d’affaires s’élève à 69,2 milliards d’euros, en progression de 6 %, tandis que son flux de trésorerie disponible a atteint 4,46 milliards d’euros, bien au-delà des attentes des analystes.

Dans un contexte où son rival Boeing accumule des pertes colossales, Airbus mise sur une nouvelle hausse de ses livraisons en 2025 avec un objectif fixé à 820 appareils, contre 766 en 2024. Cette ambition s’appuie sur un carnet de commandes de 8 658 avions commerciaux à la fin de l’année, garantissant une activité soutenue pour les prochaines années. Les divisions Airbus Helicopters et Defense and Space ont également performé, avec respectivement 450 commandes nettes d’hélicoptères et un record de 16,7 milliards d’euros pour les commandes de défense.

Si la division aéronautique affiche une santé éclatante, le segment spatial d’Airbus rencontre davantage de difficultés. L’entreprise a dû inscrire une charge supplémentaire de 300 millions d’euros pour ses activités spatiales, portant à 2 milliards d’euros les provisions sur deux ans. Face à la baisse des commandes de satellites de télécommunication, Airbus a annoncé la suppression de 2 043 postes d’ici 2026 pour rationaliser ses opérations et maintenir sa compétitivité.

Malgré ces ajustements, l’entreprise reste optimiste pour 2025. Airbus prévoit un résultat opérationnel ajusté de 7 milliards d’euros et un flux de trésorerie de 4,5 milliards d’euros, tout en tablant sur une stabilité du marché mondial. Son PDG Guillaume Faury salue la robustesse du groupe et affirme que les perspectives restent excellentes, consolidant ainsi Airbus comme leader incontesté de l’aéronautique mondiale.