Abu Dhabi ouvre ses portes à la mode pudique lors de la Fashion Week 2025

La dixième édition de la Fashion Week Modeste d’Abu Dhabi 2025 se tiendra sur l’île de Saadiyat, une destination balnéaire luxueuse mêlant culture, art et nature, du 14 au 16 avril 2025. Cet événement vise à célébrer l’impact mondial de la mode pudique et rassemblera une élite de designers, créateurs et influenceurs sous le slogan : « Célébrez la pudeur, célébrez la diversité, célébrez-vous. »

Trois jours d’élégance et d’inspiration

Pendant trois jours, la Fashion Week Modeste proposera des défilés exclusifs, des discussions inspirantes et des opportunités exceptionnelles de réseautage entre les acteurs de l’industrie. L’événement contribuera ainsi à ancrer la mode pudique comme un mouvement global alliant élégance, identité et valeurs.

Une décennie d’excellence

La Fashion Week Modeste d’Abu Dhabi ne se limite pas aux défilés prestigieux ; elle constitue une véritable plateforme mondiale prônant la diversité, l’autonomisation et l’expression culturelle avec une touche contemporaine et raffinée. Plus de 30 pays issus de cinq continents seront représentés lors de cet événement.

Cette dixième édition marque également une célébration des dix ans des Fashion Weeks Modestes (MFW), un mouvement international ayant profondément influencé le paysage de la mode à travers ses éditions précédentes à Istanbul, Dubaï, Londres, Riyad, Amsterdam et Jakarta.

Un programme riche et varié

L’édition anniversaire proposera plus de 30 défilés exceptionnels, réunissant les marques les plus prestigieuses et offrant des opportunités de réseautage exclusives. Des débats enrichissants permettront d’ouvrir de nouvelles perspectives aux designers, créateurs et passionnés de mode pudique. L’événement accueillera également 30 designers internationaux, plus de 100 influenceurs et 50 médias de renom, ainsi que plus de 1 500 acteurs clés de l’industrie de la mode, renforçant ainsi la position de la mode pudique sur la scène mondiale.