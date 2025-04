À Art Paris 2025, la peinture figurative reprend sa place sur le devant de la scène

Installée au Grand Palais du 3 au 6 avril, Art Paris 2025 affirme le retour en grâce de la peinture, longtemps délaissée par le monde de l’art contemporain. En mettant l’accent sur la figuration et en mobilisant une nouvelle génération d’artistes, la foire célèbre un médium que l’on disait dépassé, voire enterré.

La peinture figurative au cœur de la foire

La 26e édition d’Art Paris a placé la peinture au centre de ses préoccupations, à travers le parcours « Immortelle », confié aux commissaires Amélie Adamo et Numa Hambursin. Trente artistes français issus de différentes générations y sont mis à l’honneur dans autant de galeries. Cette sélection, qui s’inscrit dans une volonté de reconnaissance de la scène picturale figurative hexagonale, rend justice à une pratique artistique qui fut longtemps marginalisée au profit de formes plus conceptuelles.

De jeunes peintres comme Gaétan Vaguelsy, avec ses naïades joyeuses inspirées de la mythologie et des souvenirs d’enfance, côtoient des figures plus établies comme Johanna Mirabel ou Guillaume Bresson, autrefois ostracisé pour son attachement à la peinture figurative. Les galeristes, à l’image de Nathalie Obadia ou Bernard Utudjian (Polaris), saluent cette évolution, rappelant les années où peindre était presque devenu un acte de résistance face à l’intelligentsia artistique. Katia Bourdarel ou Vincent Bioulès, ancien du mouvement Support-Surface, illustrent également cette volonté de renouer avec la matérialité, le temps long et l’intimité du geste.

Une édition ambitieuse et élargie pour Art Paris

Plus de 170 galeries issues de 25 pays – un record – sont présentes cette année, signe de l’attractivité croissante de la foire. La plateforme thématique « Hors limites », pilotée par Simon Lamunière, complète le dispositif avec une réflexion sur le métissage des formes et des récits. La section « Promesses », dédiée aux jeunes galeries de moins de 10 ans, rassemble 25 exposants, dont 59 % venus de l’étranger. S’y ajoutent 26 expositions monographiques, un nouveau secteur consacré au design contemporain et une collaboration avec la Ville de Paris, qui présente une sélection d’œuvres de sa collection publique.

Art Paris 2025 se distingue aussi par sa volonté de rendre l’art plus accessible. Des visites commentées, des outils de médiation numérique et des prix prestigieux comme le « Prix BNP Paribas Banque Privée » ou le tout nouveau « Her Art » consacré aux artistes femmes, viennent structurer une édition à la fois exigeante et inclusive. Dans un contexte de redéfinition du marché, la foire s’impose comme le miroir fidèle d’un art contemporain qui revient à ses fondamentaux sans renier l’expérimentation.