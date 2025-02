100 ans d’élégance envoûtante lors de la célébration de Fendi à Milan

La maison Fendi a présenté sa collection de mode féminine et masculine pour l’automne-hiver prochain lors de la Semaine de la mode de Milan. Ce défilé, suivi d’un concert du célèbre artiste jamaïcain Sean Paul, a constitué un événement pour célébrer un siècle d’élégance transmis à travers quatre générations jusqu’à ce jour.

L’événement a eu lieu au siège de Fendi à Milan et a été bien plus qu’un simple défilé de mode ; il a rendu hommage à l’histoire de la maison et a affirmé son statut de leader dans l’univers de la mode. Cette occasion a été une opportunité de célébrer les racines de Fendi, qui ont commencé en 1925 à Rome avec Adele et Eduardo Fendi, après avoir ouvert un magasin de fourrures et de cuirs. Leur marque s’est rapidement développée et a connu un grand essor pendant la période de la « dolce vita » après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’elle a été découverte par les stars internationales venues à Cinecitta pour participer aux tournages de films.

La deuxième génération, qui a contribué à l’essor de la maison, se composait des cinq sœurs Fendi qui ont hérité de la marque de leurs parents et ont collaboré avec le designer Karl Lagerfeld, directeur créatif de la maison de 1965 jusqu’à sa mort en 2019. La troisième génération est représentée par la créatrice Silvia Fendi, qui a conçu la collection automne-hiver 2025-2026. La quatrième génération est incarnée par sa fille Delfina Delettrez Fendi, qui a conçu les bijoux masculins et féminins pour ce défilé.

Savoir-faire et artisanat

Le défilé a fait référence à plusieurs créations emblématiques de l’histoire de Fendi : des manteaux en fourrure aux sacs Fendi Baguette, lancés à la fin des années 90. Les matières traditionnelles, comme le cuir haut de gamme et les tissus tannés, ont été réutilisées avec des touches modernes qui reflètent les tendances contemporaines et l’accent mis sur les détails minutieux dans la couture et l’artisanat, des qualités que les fondateurs de Fendi ont toujours chéries. Les couleurs chaudes dominaient les looks, telles que les différentes nuances de brun, beige et bordeaux, qui font partie du patrimoine de la maison et de son riche historique dans la conception de vêtements en cuir. Les matières étaient luxueuses, avec une présence notable de tissus d’hiver classiques tels que le cuir, la fourrure, la laine et le tweed. L’utilisation subtile et élégante de la dentelle dans les collections masculines a aussi attiré l’attention.

Un pont entre hier et aujourd’hui

Ce défilé a constitué une expérience luxueuse, rappelant l’histoire prestigieuse de la maison que Silvia Fendi a mise à profit pour offrir des créations très confortables, mais empreintes de luxe et d’élégance moderne. Il s’agissait également d’un moment de rétrospective sur les réalisations de la marque au cours des cent dernières années, depuis ses humbles débuts à Rome jusqu’à sa renommée mondiale, conquérant le cœur des amateurs de mode. L’une des principales leçons véhiculées par ce défilé était la transmission du patrimoine aux générations futures, en utilisant des techniques modernes de couture, telles que l’impression numérique et la découpe au laser.

Le défilé Fendi pour l’automne-hiver prochain a ainsi célébré l’identité de la maison, qui fête son centenaire. Silvia Fendi a offert, à travers ses créations, un mélange magnifique de traditions et de créativité moderne, promettant encore plus d’élégance et de luxe pour les années à venir.