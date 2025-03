Vente d’une œuvre rare montrant la satire de banksy pour 4 millions de livres sterling

Une œuvre rare de l’artiste de rue célèbre Banksy, inspirée d’une peinture du défunt peintre écossais Jack Vettriano, a été vendue pour environ 4,3 millions de livres sterling (plus de 5,3 millions de dollars) lors d’une vente aux enchères organisée par Sotheby’s, à Londres, mardi soir.



L’agence de presse française a rapporté que la peinture à l’huile, intitulée « Crowd Oil (Vettriano) » et parfois appelée « Toxic Beach », a été exposée pour la première fois lors de la grande exposition de Banksy en 2005.



Le même jour, l’annonce de la mort de Jack Vettriano, qui était une source d’inspiration pour Banksy, a eu lieu. Le peintre, âgé de 73 ans, a été retrouvé mort dans son appartement à Nice, dans le sud de la France, samedi dernier. Bien qu’il ait été extrêmement populaire auprès du public, Vettriano était rejeté par le monde de l’art.



Banksy, surtout connu pour ses œuvres de street art créées avec des pochoirs, qui suscitent toujours une forte réaction, a également produit des peintures et des sculptures. Ces œuvres, cependant, sont souvent éclipsées par la célébrité de ses dessins dans la rue, dont certains sont devenus mondialement célèbres. L’identité de l’artiste reste un mystère, mais ses œuvres ont rapporté des dizaines de millions de dollars, ce qui fait de lui l’un des artistes britanniques les plus célèbres au monde.



Les œuvres de Banksy ne sont pas seulement visuellement frappantes, elles portent souvent des messages forts et provocateurs, abordant des sujets tels que la guerre, le capitalisme, la censure sociale et les droits de l’homme.



Le tableau « Crowd Oil » est une parodie de « The Singing Butler » de Jack Vettriano, représentant un couple dansant sur la plage, une œuvre très populaire au Royaume-Uni. Mais la version de Banksy est moins romantique, avec un bateau en train de couler en arrière-plan, perturbant la scène de danse. La servante portant un parapluie est remplacée par deux hommes en combinaisons de protection qui chargent un baril contenant des substances toxiques.



Sotheby’s a précisé dans un communiqué avant l’enchère que « Banksy a utilisé son humour et son esprit satirique pour produire une image abordant des enjeux majeurs du XXIe siècle, tels que l’environnement, la pollution et le capitalisme. »



Bien que la vente de l’œuvre de Banksy ait dépassé son estimation initiale de 3 millions de livres sterling, elle reste loin des records précédents établis par l’artiste en tant que maître du graffiti. En octobre 2021, « Girl with a Balloon », qui s’est partiellement déchirée pendant une enchère, a été vendue pour 18,6 millions de livres sterling (24,9 millions de dollars) et rebaptisée « Love is in the Bin. »



Le prix de cette œuvre a largement dépassé celui de « Game Changer », une œuvre hommage aux équipes soignantes, qui avait été vendue en mars de la même année pour 16,75 millions de livres sterling (23 millions de dollars), dont les recettes ont été reversées au service de santé britannique.



« Crowd Oil » faisait partie de la collection du musicien américain Mark Hoppus, co-fondateur du groupe de rock « Blink-182 », et a été acquise par Hoppus et sa femme en 2011. Dans un communiqué, Hoppus a déclaré : « Nous avons adoré cette œuvre dès le moment où nous l’avons vue. Il est évident que c’est une œuvre de Banksy, mais elle est différente. Cette œuvre a une grande signification pour nous, elle a fait partie intégrante de nos vies. »



Une partie des recettes de l’enchère sera reversée à deux associations caritatives médicales de Los Angeles ainsi qu’à la « California Fire Foundation », après les récents incendies qui ont ravagé la région.