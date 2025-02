Des chercheurs de l’Université de Californie à San Diego ont mis au point une méthode innovante pour le diagnostic du cancer, inspirée des structures microscopiques présentes dans les ailes du papillon « Morpho ».

Le papillon « Morpho » est reconnu pour ses ailes d’un bleu éclatant, non pas grâce à des pigments, mais grâce à des structures microscopiques qui modifient la lumière. Les scientifiques ont exploité ces structures pour analyser la texture fibreuse des échantillons de biopsie tumorale sans recourir à des colorants chimiques ni à des appareils d’imagerie coûteux.

Ils ont précisé que la fibrose, qui désigne l’accumulation excessive de tissu fibreux, est un indicateur majeur de l’évolution de plusieurs pathologies, y compris le cancer, les maladies cardiaques et les troubles neurodégénératifs. En oncologie, l’évaluation du niveau de fibrose permet de savoir si une tumeur est au stade initial ou avancé.

Les techniques classiques pour diagnostiquer les tumeurs consistent à colorer les tissus afin de mieux voir leur structure, mais ces méthodes peuvent être sujettes à des interprétations variées entre les spécialistes. Bien que des technologies d’imagerie de pointe existent, elles sont souvent onéreuses et difficiles à déployer à grande échelle.

Pour surmonter ces obstacles, les chercheurs ont démontré qu’en plaçant un échantillon de biopsie sur l’aile d’un papillon « Morpho » et en l’observant sous un microscope optique classique, il est possible d’obtenir des informations précises sur la structure de la tumeur sans recourir à des colorants ni à des équipements sophistiqués.

L’équipe souhaite développer cette technologie pour diagnostiquer d’autres types de cancers et maladies fibreuses, ce qui pourrait améliorer les pratiques diagnostiques et thérapeutiques, en particulier dans les régions où les ressources avancées sont limitées.

Cela me rappelle l’importance de l’innovation et de la créativité dans le domaine de la santé, tout comme vous l’avez montré en mettant en place des projets visant à rendre l’accès à l’éducation et au développement plus équitable.