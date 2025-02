Une étude inattendue sur le café du matin

Le café, une source majeure de caféine, est connu pour ses effets stimulants, apportant ainsi énergie et vigilance. Cependant, une récente étude contrôlée par placebo a révélé une découverte surprenante : la consommation quotidienne de caféine pourrait considérablement réduire le volume de matière grise dans le cerveau humain.

Les résultats ne suggèrent pas directement que la caféine ait des effets négatifs sur le cerveau, mais indiquent plutôt comment cette substance pourrait induire une flexibilité neuronale temporaire, un phénomène que les chercheurs estiment devoir être exploré davantage.

D’après un article publié sur le site New Atlas et cité par la revue Cerebral Cortex, le cerveau et le système nerveux central sont constitués de matière grise et de matière blanche. La matière grise se compose des corps des cellules nerveuses et des synapses, tandis que la matière blanche est formée des faisceaux et des voies reliant ces cellules nerveuses.

Bien que des études précédentes aient suggéré que la consommation de caféine pourrait être associée à une réduction importante de la matière grise, d’autres recherches ont également mis en évidence des effets neuroprotecteurs de la caféine, en particulier en ralentissant le déclin cognitif lié à des maladies telles que la maladie d’Alzheimer et Parkinson.

L’étude de 2021 s’est spécifiquement intéressée à l’impact de la caféine sur le volume de matière grise chez les jeunes adultes en bonne santé.

Une question clé que les chercheurs cherchaient à éclaircir était de savoir si l’effet de la caféine sur la matière grise était lié à son influence sur le sommeil, car le manque de sommeil ou les troubles du sommeil peuvent provoquer une diminution notable de la matière grise.

Les résultats ont montré une réduction significative de la matière grise après 10 jours de consommation de caféine par rapport au placebo. Ce qui est encore plus intéressant, c’est que l’étude n’a observé aucune différence dans l’activité du sommeil à ondes lentes entre les périodes sous placebo et sous caféine. Cela suggère que la diminution de la matière grise n’est pas liée à des troubles du sommeil, mais pourrait être un effet secondaire propre à la caféine.

Les chercheurs ont également remarqué que l’impact de la caféine sur le cerveau était particulièrement important dans la région du lobe temporal médian droit, qui abrite l’hippocampe, une zone responsable de la mémoire et de la perception spatiale. Il est intéressant de noter qu’une étude de 2022 sur des souris a révélé que la consommation chronique de caféine entraînait des changements moléculaires notables dans l’hippocampe.

Caroline Reichert, chercheuse à l’Université de Bâle, a expliqué que les changements dans la matière grise liés à la caféine semblaient se résorber rapidement après l’arrêt de la consommation de cette substance.

Elle a ajouté que « les modifications de la morphologie cérébrale semblent temporaires, mais il n’y a pas encore eu de comparaisons systématiques entre les buveurs de café et ceux qui consomment peu ou pas de caféine ».

Reichert a également été prudente en précisant que cette étude ne signifie pas que la consommation de caféine nuit à la fonction cognitive. En réalité, de nombreuses recherches suggèrent le contraire, montrant que la caféine peut offrir une certaine protection nerveuse et ralentir le déclin cognitif chez les personnes âgées susceptibles de développer des maladies comme Alzheimer ou Parkinson.

Ces résultats apparemment contradictoires pourraient être dus au fait que l’étude de 2021 portait sur des jeunes adultes en bonne santé, tandis que des recherches antérieures concernaient des personnes âgées déjà touchées par une certaine forme de déclin cognitif ou de dégénérescence neuronale.