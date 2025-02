Un vaccin présente des résultats prometteurs pour le traitement du cancer du rein

Un nouvel espoir pourrait émerger pour les patients atteints de cancer du rein sous la forme d’un vaccin expérimental. Des chercheurs de l’Institut Dana-Farber pour le cancer aux États-Unis, de la Faculté de médecine de l’Université de Harvard, du Centre de cancer de Yale, et d’autres institutions, ont révélé les résultats préliminaires d’une étude sur un vaccin contre les tumeurs pour les patients atteints de cancer du rein.



Tony Shweri, directeur du Centre de cancer de l’appareil urogénital à l’Institut Dana-Farber, a déclaré dans un communiqué : « Les patients atteints de cancer du rein de stade 3 ou 4 courent un grand risque de récidive de la maladie ». Il a ajouté : « Les outils dont nous disposons pour réduire ce risque ne sont pas parfaits, et nous recherchons sans cesse des solutions supplémentaires », d’après un reportage de Fox News.



En ce qui concerne le vaccin, Shweri a précisé qu’après une chirurgie pour retirer une tumeur maligne, les participants à l’étude ont reçu un vaccin contre le cancer, destiné à « entraîner » leurs systèmes immunitaires à identifier et attaquer toute cellule cancéreuse restante.



Un vaccin personnalisé a été développé en fonction du type de chaque tumeur chez chaque patient, en fonction des cellules cancéreuses retirées lors de la chirurgie. Selon le communiqué, ces cellules contiennent des « antigènes nouveaux », qui sont « de petites parties de protéines mutées ».



Les chercheurs ont utilisé des « algorithmes prédictifs » pour identifier les antigènes nouveaux devant être inclus dans le vaccin afin de garantir une protection immunitaire optimale.



Cinq patients ont également reçu un médicament appelé ipilimumab, un traitement immunologique.



Tous les neuf patients ont montré une « réponse immunitaire réussie contre le cancer » après avoir reçu le vaccin. En moyenne, après environ 34 mois, tous étaient sans cancer.



Les cellules T



Trois semaines après l’administration du vaccin, les patients ont montré une « réponse immunitaire », avec une augmentation des cellules T de plus de 166 fois, selon le communiqué. (Les cellules T, également appelées lymphocytes T, sont des cellules immunitaires qui aident à combattre le cancer et à prévenir les infections).



L’étude a révélé que les cellules T sont restées dans le corps des patients pendant jusqu’à trois ans, attaquant les cellules tumorales restantes.



Le Dr Patrick Ott, directeur du Centre des vaccins contre le cancer à Dana-Farber, a déclaré : « Nous avons observé une expansion rapide, significative et durable de la réplication des nouvelles cellules T liées au vaccin ».



Il a ajouté : « Ces résultats confirment la possibilité de créer un vaccin personnalisé très immunogène pour cette tumeur, ce qui est une avancée prometteuse, bien que des études plus larges soient nécessaires pour évaluer pleinement l’efficacité clinique de cette approche ».



Optimisme et poursuite des recherches



De son côté, Shweri a souligné : « Nous sommes extrêmement enthousiastes à propos de ces résultats, qui montrent une réponse très positive chez tous les neuf patients atteints de cancer du rein ».



Pour la majorité des patients atteints de cancer du rein de stade 3 ou 4, le traitement standard consiste à retirer chirurgicalement la tumeur, suivi souvent d’un médicament immunothérapeutique appelé Pembrolizumab (Keytruda).



Selon la Dre Dana Farber, ce médicament stimule une réponse immunitaire qui réduit le risque de récidive du cancer. Cependant, environ deux tiers des patients sont toujours exposés à une rechute et disposent de peu d’options thérapeutiques.



David A. Brown, auteur principal de l’étude et oncologue au Centre du cancer de Yale et à la Faculté de médecine de l’Université de Yale, a expliqué que l’approche utilisée dans cette étude « diffère totalement des tentatives de vaccins contre le cancer du rein ».



Il a déclaré : « Nous choisissons des cibles spécifiques au cancer, différentes de toute partie normale du corps, afin que le système immunitaire puisse se concentrer de manière extrêmement ciblée sur le cancer. Nous avons appris quelles cibles spécifiques du cancer sont les plus susceptibles d’être attaquées par le système immunitaire, et nous avons prouvé que cette approche peut induire des réponses immunitaires à long terme, permettant au système immunitaire de reconnaître le cancer. Nous pensons que ce travail peut servir de base pour le développement de vaccins à nouveaux antigènes dans le cancer du rein ».



Effets secondaires



Certains patients ont présenté des effets secondaires liés au vaccin, notamment des réactions locales au site de l’injection et des symptômes semblables à ceux de la grippe, bien qu’« aucun effet secondaire grave n’ait été rapporté ». De plus, l’étude a été réalisée alors que certains participants avaient une maladie maligne active.



Le communiqué précise que de futures recherches, comprenant des essais cliniques plus larges, sont prévues pour confirmer l’efficacité du vaccin et son potentiel complet.