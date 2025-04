Un tremblement de terre de magnitude 5,5 frappe la Birmanie

Un séisme de magnitude 5,5 a frappé ce dimanche matin près de Meiktila, une petite ville située au centre du Myanmar, selon l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS).

Ce tremblement de terre survient alors que le Myanmar est encore engagé dans des opérations de secours à la suite du violent séisme de magnitude 7,7 qui a touché la même région centrale du pays le 28 mars dernier.

L’épicentre du dernier séisme se situait approximativement à mi-chemin entre Mandalay — la deuxième plus grande ville du pays, gravement touchée par le séisme du mois dernier — et Naypyidaw, la capitale, où de nombreux bâtiments gouvernementaux avaient alors été endommagés, selon l’agence Associated Press.

Aucun rapport de dégâts importants ou de pertes humaines n’a encore été signalé pour ce nouveau séisme, qui est l’un des plus puissants parmi les centaines de répliques enregistrées depuis le 28 mars.

Jusqu’à vendredi, le bilan du précédent séisme s’élevait à 3 649 morts et 5 018 blessés, d’après le général de division Zaw Min Tun, porte-parole du gouvernement militaire du Myanmar.

Le département météorologique du pays a indiqué que le séisme de ce dimanche s’est produit dans la région de Wundwin, à 97 kilomètres au sud de Mandalay, à une profondeur de 20 kilomètres. L’USGS, de son côté, a estimé cette profondeur à 7,7 kilomètres.