Un trafic de colis retournés secoue Maisons du Monde

C’est une affaire qui tombe mal pour l’enseigne d’ameublement Maisons du Monde, déjà en proie à une crise interne. Alors que le groupe prépare un plan de redressement pour compenser une chute de 74 % de son bénéfice net, une fraude massive vient d’être révélée : six personnes sont mises en cause dans un système bien rôdé de détournement de colis retournés, pour un préjudice estimé à 1,2 million d’euros. Tout commence en octobre dernier avec une plainte déposée au commissariat de Chessy. La direction de Maisons du Monde constate une incohérence entre les produits que les clients retournent officiellement et ceux réellement réceptionnés dans ses entrepôts. Très vite, les soupçons se portent sur un transporteur.

Retour non reçu, mais colis revendu

Les enquêteurs de la section de la criminalité organisée et spécialisée (SCOS) remontent alors jusqu’à six individus, âgés de 31 à 60 ans, impliqués dans un trafic méticuleusement organisé. Le livreur détournait les retours de clients, au lieu de les ramener à l’entrepôt. Deux femmes écoulaient ensuite les produits – canapés, miroirs, tables – à prix cassés sur Le Bon Coin et Snapchat. Trois complices géraient le stockage, principalement en Seine-Saint-Denis et dans le Val-d’Oise. Lors des perquisitions, 160 000 euros ont été retrouvés sur des comptes bancaires, ainsi que 30 m³ de meubles saisis dans des entrepôts clandestins. L’ensemble a été restitué à l’entreprise. Les six suspects, résidant tous en Île-de-France, sont placés sous contrôle judiciaire dans l’attente de leur procès devant le tribunal correctionnel de Meaux prévu pour le 15 septembre. Ils sont poursuivis pour vol en réunion et blanchiment.