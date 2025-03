Un robot chinois pour l’extraction de minéraux dans l’espace

Des ingénieurs de l’Université chinoise des mines et de la technologie ont conçu un robot pour extraire des minéraux à la surface des corps célestes et ont déposé une demande de brevet.

Le robot conçu ressemble à un insecte à six pattes, dont trois sont équipées de roues et les trois autres de griffes. Grâce à ses crochets acérés, il peut se fixer à la surface et effectuer des opérations de forage.

Les concepteurs ont mené une expérience réussie pour déplacer le robot sur Terre dans des conditions de faible gravité, semblables à celles de la Lune. Le robot devra également maîtriser des compétences en exploration géologique.

Selon le chercheur Li Rui Lin de l’université, la première étape dans l’exploration d’une planète étrangère est l’extraction des ressources, « c’est pourquoi la Chine accorde une attention particulière à l’extraction des minerais dans l’espace ».

L’exploration et le développement des ressources lunaires suscitent actuellement le plus grand intérêt des scientifiques et des investisseurs. L’exploitation des astéroïdes attire également l’attention des chercheurs, car les corps célestes contiennent d’importantes réserves d’éléments terrestres rares.

Il est à noter que la Chine travaille activement au développement de son programme spatial national, à l’innovation de satellites pour les prévisions météorologiques, les communications, la navigation et les technologies destinées à explorer la Lune.