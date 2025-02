Un nouveau type de troubles de la coagulation sanguine

Une équipe de chercheurs de l’Université McMaster a fait une découverte majeure expliquant pourquoi certains patients continuent de souffrir de coagulation sanguine spontanée et anormale, malgré un traitement complet par anticoagulants.



Cette découverte pourrait influencer les méthodes de diagnostic et de traitement des patients ayant des problèmes de coagulation inexpliquée ou récurrente, avec des perspectives d’amélioration des résultats thérapeutiques.



Les chercheurs ont observé que ce nouveau trouble présente des similitudes avec le purpura thrombopénique immunitaire induit par le vaccin (VITT), une affection rare mais grave de la coagulation, survenue chez certains récipiendaires de vaccins contre la COVID-19 retirés.



L’étude a révélé que certains patients peuvent développer une coagulation sanguine aiguë à cause d’anticorps similaires à ceux observés dans le VITT, même sans les facteurs déclencheurs habituels comme l’héparine ou une vaccination antérieure.



Ce nouveau trouble a été nommé « Myélome gammopathique à signification thrombotique (MGTS) », en raison de sa ressemblance avec le VITT.