Un nouveau cuir électronique qui se répare lui-même et aide à surveiller la force musculaire

Des chercheurs ont réalisé des progrès significatifs dans le domaine de la technologie de santé portable en mettant au point un nouveau cuir électronique (E-Skin) capable de se réparer de manière autonome, retrouvant plus de 80 % de ses fonctions en seulement 10 secondes après un dommage. Cela représente une avancée importante par rapport aux technologies actuelles, qui nécessitent souvent plusieurs minutes, voire des heures, pour se régénérer.Cette innovation pourrait trouver des applications dans des domaines tels que le suivi des performances sportives, la rééducation médicale et la surveillance de la santé au quotidien.L’étude, menée par l’Institut Terasaki d’innovation biomédicale aux États-Unis, a été publiée dans Science Advances le 12 février et relayée par EurekAlert.Le cuir électronique intègre une capacité de guérison rapide, des performances fiables dans des environnements extrêmes, ainsi qu’une grande synergie avec l’intelligence artificielle et des systèmes de suivi de la santé de haute précision. Cela permet de détecter la fatigue en temps réel et d’évaluer la force musculaire avec une grande précision.Le professeur Yangchi Zhou, chercheur associé, explique que cette technologie de guérison autonome représente une véritable révolution dans l’électronique portable. Grâce à des temps de réparation réduits à quelques secondes, elle surmonte l’un des principaux obstacles à l’utilisation quotidienne de ces dispositifs.Cette avancée suscite de grandes attentes dans le domaine du suivi de la force musculaire et de l’évaluation de la fatigue, avec des applications potentielles en athlétisme, rééducation et santé générale. Sa capacité à fonctionner dans divers environnements en fait un outil polyvalent pour une utilisation pratique.Le professeur Ali Khademhosseini, également chercheur associé, souligne que l’aspect le plus impressionnant de cette découverte réside dans ses applications concrètes. Cette technologie non seulement résiste à l’usure quotidienne, mais elle assure également un suivi fiable de la santé, même dans des conditions extrêmes, comme sous l’eau. Cette durabilité ouvre de nouvelles perspectives pour la surveillance de la santé personnelle.En somme, cette innovation répond à un défi majeur des technologies portables : leur durabilité dans l’usage quotidien. Contrairement aux dispositifs traditionnels qui perdent leur efficacité lorsqu’ils sont endommagés, ce cuir électronique garantit un suivi stable de la santé grâce à sa capacité d’auto-guérison, même dans des conditions difficiles.