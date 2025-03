Tulsi Gabbard : les discussions entre poutine et trump seront fructueuses

La directrice du renseignement national américain, Tulsi Gabbard, a estimé que les pourparlers prévus demain, mardi, entre les présidents russe Vladimir Poutine et américain Donald Trump seront fructueux.



Dans une déclaration à la chaîne NDTV, Gabbard a affirmé : « Comme vous le savez, toute négociation de ce type exige un effort considérable de la part des représentants des deux pays, ou de toutes les nations concernées par cette situation. Je suis convaincue qu’au moment opportun, le président Trump aura une conversation très fructueuse avec Poutine, confirmant ainsi son engagement ferme en faveur de la paix. »



Elle a souligné que Trump « prend ce conflit en cours très au sérieux, ayant clairement exprimé sa position et sa priorité, qui est de mettre fin à cette guerre. Il est donc concentré sur la paix, et les négociations viennent tout juste de commencer », selon ses propos.



Gabbard a ajouté que les États-Unis disposent des « meilleurs négociateurs travaillant avec l’Ukraine et la Russie », exprimant son espoir de voir se poursuivre les progrès réalisés au cours de la « très courte période récente ».



Elle a également critiqué le prédécesseur de Trump, Joe Biden, pour ne pas avoir fait d’efforts en vue de mettre fin au conflit en Ukraine. Elle a déclaré : « Je pense qu’il est important de noter que sous l’administration précédente, qui a déclenché cette guerre, aucun effort n’a été fait pour instaurer la paix, ni pour établir un contact direct avec Poutine et la Russie afin de tenter de mettre fin à cette guerre. »



De son côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré plus tôt qu’une conversation téléphonique entre Poutine et Trump était en cours de préparation pour demain, mardi.