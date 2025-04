Stationnement : comment payer moins cher

Avant de céder à l’horodateur, mieux vaut explorer quelques astuces malines pour éviter les frais inutiles. Tour d’horizon des bons plans pour se garer en ville sans se ruiner. Le réflexe le plus rentable reste souvent le tarif résident : pour peu qu’on habite à proximité, un simple passage en mairie permet de bénéficier de tarifs très réduits à la semaine ou au mois, bien plus intéressants qu’un paiement à l’heure. Autre outil désormais incontournable : les applications de stationnement comme PayByPhone, EasyPark ou Flowbird, qui permettent de régler à distance, d’éviter les PV oubliés et même de prolonger son ticket depuis le café. Certaines enseignes commerciales offrent aussi le remboursement du ticket de parking à leurs clients, un bon moyen de combiner courses et économies.

Parkings invisibles, voisins solidaires et revenus passifs

Quand les rues sont saturées, d’autres options existent. Des applis comme Zenpark, Yespark ou MonsieurParking référencent des places de parking privées disponibles temporairement ou en longue durée, à prix souvent plus doux que ceux du secteur public. Encore mieux : le stationnement collaboratif via des plateformes comme Prendsmaplace.fr ou CasaPark. Des particuliers louent leur place inutilisée à d’autres automobilistes, pour quelques heures ou pour plusieurs jours, avec accès autonome et sécurisé. Un bon plan à la fois économique et solidaire… et aussi un revenu complémentaire pour ceux qui proposent leur place.