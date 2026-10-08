Incendies : la France va équiper un A400M militaire d’un kit de largage de retardant

La France va équiper un A400M militaire d’un kit pour lutter contre les incendies, annoncé par la ministre des Armées, Catherine Vautrin. Cet équipement, qui a été testé lors de récents incendies, permettra à l'avion de transporter 20 000 litres de retardant, renforçant ainsi les moyens de la Sécurité civile.

La France va acquérir un kit permettant à un avion de transport militaire A400M de participer à la lutte contre les incendies. La ministre des Armées, Catherine Vautrin, l’a annoncé jeudi 8 octobre devant la commission de la Défense de l’Assemblée nationale, lors d’une audition consacrée au budget 2027. Cette décision intervient après l’expérimentation menée cet été sur le mégafeu de Gironde avec un équipement prêté par Airbus.

« L’expérience étant encourageante, nous allons acquérir un kit de façon à avoir un A400M équipé », a déclaré la ministre. L’appareil peut emporter 20 000 litres de produit retardant, soit environ deux fois la capacité d’un avion Dash. Son utilisation sur un incendie en France, fin juillet, avait constitué une première pour cet avion militaire.

Un renfort pour les moyens de la Sécurité civile

L’A400M équipé doit intervenir en complément des appareils déjà mobilisés contre les feux de forêt. Son rôle consiste notamment à établir des lignes de retardant en amont des flammes pour protéger les secteurs les plus exposés. Cette capacité avait été évaluée lors d’essais à Nîmes en avril 2025, avant la signature, le 17 juillet 2026, d’une convention entre Airbus et les ministères de l’Intérieur et des Armées pour son emploi expérimental.

Catherine Vautrin a rappelé que la lutte contre les incendies demeure une compétence civile, à laquelle les armées apportent leur concours dans le cadre du protocole Héphaïstos. L’achat annoncé doit permettre de disposer d’un équipement français après le prêt utilisé cet été. Le montant de l’acquisition et son calendrier de livraison n’ont pas été précisés dans les éléments rendus publics à l’occasion de cette annonce.