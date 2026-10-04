Henri Maler, figure historique de la critique des médias, est mort à 79 ans

Henri Maler, figure emblématique de la critique des médias et fondateur d'Acrimed, décède à 79 ans. Son engagement a façonné le débat public sur la concentration des médias et l'influence des puissances économiques. Sa pensée, s'étendant au-delà du cadre militant, a permis de rendre ces problématiques essentielles dans le paysage médiatique français.

Henri Maler, fondateur d’Acrimed et l’une des voix les plus identifiées de la critique des médias en France, est décédé à l’âge de 79 ans. L’association qu’il avait créée en 1996 a annoncé sa disparition samedi, saluant celui qui en fut pendant près de vingt ans la principale figure intellectuelle et militante. Professeur de philosophie puis maître de conférences en science politique à l’université Paris-8, Henri Maler avait fait de l’analyse du fonctionnement médiatique un engagement durable, à une époque où la concentration des groupes de presse commençait déjà à devenir un sujet central du débat public.

Né en 1946, il avait d’abord milité au Parti communiste avant de s’éloigner de cette formation à la fin des années 1970. Avec Acrimed, il développe ensuite une critique structurée du paysage médiatique français, en s’intéressant notamment aux rapports de pouvoir entre propriétaires de médias, rédactions, journalistes et acteurs politiques. Dès son manifeste fondateur, l’association mettait en cause la place croissante des grands groupes financiers dans l’information. Cette grille de lecture, longtemps cantonnée aux cercles militants et universitaires, s’est progressivement imposée dans le débat médiatique, notamment avec la multiplication des rachats de titres et de chaînes par de grands industriels.

Une critique des médias devenue un sujet politique à part entière

Henri Maler est resté le principal animateur d’Acrimed jusqu’en 2015, tout en poursuivant ses travaux universitaires et éditoriaux. Spécialiste de Marx, sujet auquel il avait consacré sa thèse, il avait également publié plusieurs ouvrages sur les médias, l’opinion et la fabrication de l’information. Il collaborait régulièrement avec différentes revues et journaux, parmi lesquels Le Monde diplomatique. Son travail s’inscrivait dans une tradition très marquée à gauche, mais certaines de ses analyses sur la concentration des médias, la dépendance économique des rédactions ou encore la place des experts dans les plateaux télé ont dépassé ce seul cadre idéologique.

L’annonce de sa mort a suscité plusieurs réactions politiques, notamment celles de Jean-Luc Mélenchon et d’Olivier Faure, qui ont rendu hommage à son engagement. Au-delà de ces réactions, la disparition d’Henri Maler rappelle la place prise par la critique des médias dans le débat français. En trente ans, les sujets portés par Acrimed ont changé d’échelle : concentration capitalistique, chaînes d’information en continu, influence des propriétaires, poids des réseaux sociaux et crise économique de la presse sont désormais au cœur des stratégies des groupes audiovisuels comme des interrogations du public. Henri Maler aura largement contribué à installer ces questions dans l’espace médiatique français.