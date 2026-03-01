Une mobilisation inédite s’est tenue samedi 28 février à Évreux. Pour la première fois, la Fédération française des motards en colère (FFMC 27) et le CUBE, Collectif des usagers de la bicyclette d’Évreux, ont mené une action commune pour dénoncer l’état des chaussées, en particulier la présence de nombreux nids-de-poule dans le centre-ville.

Une vingtaine de participants, équipés de chasubles jaunes pour les motards et orange pour les cyclistes, ont marqué à la peinture plusieurs dégradations sur la chaussée, notamment autour de la place Dupont-de-l’Eure et dans la rue Beltrame. Les organisateurs estiment que le mauvais entretien des routes représente un danger accru pour les usagers de deux-roues, plus vulnérables face aux irrégularités du revêtement.

Une action pour alerter les autorités

Les participants soulignent les risques de chute et de déstabilisation, en particulier pour les cyclistes. Certains expliquent adapter leur trajectoire pour éviter les zones les plus abîmées. Selon la FFMC, ce type d’action a déjà conduit à des réparations par le passé, notamment dans la montée de la gare et dans le quartier de Nétreville.

Les organisateurs rappellent que le problème dépasse le seul centre d’Évreux et concerne également d’autres communes du département, comme Bernay ou Le Neubourg. Par cette mobilisation conjointe, motards et cyclistes entendent attirer l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité d’un entretien plus régulier des infrastructures routières.